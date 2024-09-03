Контакт-центр Bosch в России и СНГ оптимизировал обслуживание на базе облачной платформы Naumen

Контакт-центр группы компаний Bosch в России и странах СНГ перевел обслуживание с Genesys на облачную платформу Naumen Contact Center SaaS. Новое решение позволяет обрабатывать до 11 тыс. обращений в месяц и гибко масштабировать мощности. Об этом CNews сообщили представители Naumen.

Контакт-центр Bosch в России и СНГ обслуживает потребителей продукции торговой марки, а также оказывает аутсорсинговые услуги российским технологическим компаниям. Проект миграции вызван в том числе необходимостью гибко управлять затратами, строить отчетность и наращивать мощности контакт-центра для поддержки растущего количества потребителей.

В системе настроено IVR (интерактивное голосовое меню), которое обеспечивает маршрутизацию входящих вызовов на операторов в зависимости от тематики обращений. Обработка вызовов осуществляется в едином рабочем окне, где отображается вся необходимая информация.

Новое решение позволяет обрабатывать до 11 тыс. обращений в месяц и масштабировать мощности. За полгода с момента перехода на новую платформу 66 сотрудников контакт-центра Bosch обработали более 57 тыс. обращений.