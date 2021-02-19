Bosch и Microsoft разработают программную платформу для транспорта

Bosch и Microsoft договорились о сотрудничестве по разработке программной платформы для бесшовного подключения автомобилей к облаку. Цель этой коллаборации – упростить и ускорить разработку и установку автомобильного ПО на протяжении всего срока службы автомобиля в соответствии со стандартами качества индустрии. Новая платформа на базе Microsoft Azure будет включать программные модули от Bosch, позволит разрабатывать и устанавливать ПО в блоки управления и автомобильные компьютеры.

Еще одним направлением сотрудничества станет создание инструментов, повышающих эффективность процесса разработки ПО. Это, в свою очередь, будет способствовать внедрению инноваций и снижению затрат на разработку автомобильного ПО внутри и между организациями. Для водителей платформа даст более быстрый доступ к новым функциям и цифровым услугам.

Компании намерены сделать новую программную платформу доступной для первых прототипов автомобилей к концу 2021 г.

«Bosch уже сегодня надежно обновляет ПО автомобилей дистанционно. С помощью комплексной платформы для автомобилей с ПО мы хотим и дальше расширять возможности автопроизводителей по разработке новых функций и ускорению их выполнения», – сказал Маркус Хейн, член правления Robert Bosch.

«Наше сотрудничество с Bosch объединяет опыт одного из ведущих мировых автомобильных поставщиков с мощью облачных вычислений Microsoft, AI и GitHub, – сказал Скотт Гатри, исполнительный вице-президент Cloud + AI, Microsoft. – Поскольку программное обеспечение быстро становится ключевым фактором дифференциации в автомобильной промышленности, наша цель – помочь предприятиям ускорить предоставление уникальных услуг в области мобильности для легковых автомобилей и коммерческих автопарков на должном уровне».

Программное обеспечение будет играть все более важную роль в будущих поколениях автомобилей. Без ПО не были бы возможны новые тренды в индустрии, такие как электромобильность, автономное вождение и современные услуги в мобильности. Они потребуют более частого обновления и модернизации в будущем. Однако жесткие требования безопасности на протяжении всего срока службы автомобиля делают обновление беспроводного программного обеспечения и цифровые услуги для автомобилей очень сложными. Широкий спектр различных серий и моделей затрудняет процесс.

Bosch привнесет в сотрудничество глубокое понимание электрической и электронной архитектуры, блоков управления и автомобильных компьютеров, необходимых для дистанционного обновления автомобиля. Кроме того, компания предоставит свою экспертизу, а также программные продукты и средства разработки для автомобилей. Сюда входит базовое и промежуточное ПО для автомобильных компьютеров и блоков управления, а также облачные программные модули для обновления всего автопарка. Наличие всеобъемлющей программной платформы от автомобиля до облака позволит снизить сложность разработки программного обеспечения и системной интеграции автомобиля.

«Таким образом, мы создадим условия для того, чтобы беспроводные обновления работали так же гладко и удобно в автомобилях, как и в смартфонах», – сказал Хейн. Прединтегрированная платформа значительно снизит сложность беспроводных обновлений, которые помогут обеспечить постоянное обновление ПО автомобиля. Это станет возможным благодаря тому, что архитектура программного обеспечения автомобилей и облака теперь будут бесшовно сочетаться друг с другом.

Bosch и Microsoft планируют обогатить существующие инструменты для разработчиков, что поможет автопроизводителям и поставщикам упростить и ускорить разработку собственного ПО, одновременно адаптируясь к уникальным задачам автомобильной промышленности. Компании планируют использовать полностью интегрированную корпоративную платформу GitHub и сделать доступными для всех желающих важные части новой программной платформы на GitHub.com для повторного использования кода и обмена передовым опытом в отрасли.