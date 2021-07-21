В Москве открывается третий фирменный магазин бытовой техники Bosch

«БСХ Россия», дочернее предприятие немецкой компании BSH Home Appliances Group, объявила об открытии третьего в России фирменного магазина бытовой техники Bosch, который расположился на западе Москвы, в бизнес-центре «Академик», по адресу: проспект Вернадского, д. 41.

Новый магазин Bosch откроет свои двери для посетителей 23 июля 2021 г. и станет еще одним интерактивным пространством для комфортного шопинга и вдохновения. В новой торговой точке будет представлен широкий ассортимент малой и крупной бытовой техники, включая самые свежие новинки. Стильно, инновационно и технологично — этим принципам бренд Bosch следует во всей своей деятельности: от разработки продукции и производства до продвижения и продаж. Именно поэтому для нового магазина была выбрана современная и технологичная площадка класса А — бизнес-центр «Академик».

При выборе третьей локации бренд ориентировался прежде всего на создание комфортных условий для потребителей: новый магазин имеет хорошую транспортную доступность — всего три минуты ходьбы от станции метро «Проспект Вернадского». Помимо этого, бизнес-центр имеет удобные выезды на крупные столичные магистрали — Ленинский проспект и проспект Вернадского.

Единая концепция всех магазинов бытовой техники Bosch сочетает в себе опыт интерактивного взаимодействия с брендом и его продуктами, эмоции и шопинг. Продуманная организация пространства и широкий ассортимент товаров в новом магазине позволят клиентам подобрать комплексные решения для полноценного обустройства дома. Посетители смогут самостоятельно изучить и протестировать представленную продукцию и убедиться в традиционно высоком немецком качестве. Профессиональные консультанты магазина наглядно продемонстрируют возможности бытовых приборов Bosch, ответят на все вопросы и помогут сделать оптимальный выбор с учетом всех индивидуальных потребностей. Для удобства клиентов, которым необходимы экспертные рекомендации специалиста, бренд предоставляет возможность назначить консультацию в одном из фирменных магазинов в удобное время. В новом магазине кроме новинок бытовой техники будет также представлен широкий ассортимент оригинальных аксессуаров, комплектующих и высококачественных средств по уходу за приборами.

В фирменных магазинах Bosch есть возможность заказать любой товар из самого полного ассортимента малой бытовой техники бренда в России. Если в магазине не окажется желаемой модели малой бытовой техники или необходимых аксессуаров, клиент может оформить бесплатную доставку нужного продукта в одну из точек продаж бренда.

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«Открытие третьего фирменного магазина бытовой техники Bosch в Москве — это еще один значимый шаг на пути достижения нашей основной цели — создания комфортных условий шопинга и образцового сервиса для наших покупателей. В новом магазине, который откроется в БЦ «Академик» на западе столицы, будет доступен широкий ассортимент бытовой техники Bosch, где клиент сможет самостоятельно оценить качество, удобство, функциональность и дизайн бытовых приборов бренда, а также получить советы экспертов, которые учитывают все индивидуальные желания и предпочтения», — сказал CEO «БСХ Россия» Хюберт де Хаан.

«Уверен, появление еще одного фирменного магазина, в котором можно найти любимую марку бытовой техники, станет приятным событием для всех российских поклонников Bosch. Мы верим, что концепция магазина будет максимально способствовать развитию бренда и усилению его позиций на российском рынке. В новой торговой точке будут представлены все ключевые продукты Bosch и самые передовые технологии. Мы не просто продаем бытовую технику — мы создаем удобную среду для ее приобретения, а также помогаем нашим покупателям подобрать нужные модели, исходя из личных потребностей и приоритетов. Компания готова приложить максимум усилий для того, чтобы посетитель чувствовал себя комфортно и безопасно, и всегда ищет инновационные решения, позволяющие сделать магазины еще более привлекательными для потребителей. Ожидается, что это будет способствовать расширению клиентской базы компании, укреплению лояльности постоянных покупателей, формированию взаимного доверия между брендом и новыми потребителями, увеличению объемов продаж», — отметил Сергей Чубаров, директор по продажам «БСХ Россия».