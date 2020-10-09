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Bosch представила лазерный нивелир Atino со встроенной рулеткой

Техника

Bosch представила Atino – лазерный нивелир со встроенной рулеткой для ручного выравнивания. Конструкция инструмента поможет быстро и без труда замерить расстояние и ровно закрепить предметы на стенах без посторонней помощи: лазерный уровень с поворотным основанием может быть прикреплен к стене с помощью гелевой прокладки или штифтов – в зависимости от текстуры поверхности. Нивелир позволяет провести выравнивание в горизонтальной и вертикальной плоскостях на 0, 90, 180 и 270 градусов с погрешностью ±0,3 градуса.

Нивелир Atino оснащен светодиодным кольцом с системой цветовых индикаторов для контроля точности выравнивания: если кольцо горит красным цветом, значит лазерная линия установлена с погрешностями. Если верхняя половина кольца загорается желтым – лазерная линия почти ровная и необходимо лишь слегка скорректировать ее положение, сместив инструмент вверх, если нижняя –вниз. Когда светодиодное кольцо горит зеленым, лазерная линия выставлена идеально ровно. Такая система позволяет минимизировать возможные перекосы, которые часто возникают при установке настенных вешалок, картин или полок.

Нивелир Atino позволяет выставлять уровень и проводить замеры посредством всего одного устройства без посторонней помощи. Принципы использования инструмента интуитивно понятны, управление осуществляется одной кнопкой, и в процессе работы не возникает никаких сложностей. Разместить нивелир можно на любой поверхности: плитке, дереве, мраморе или бетоне, используя различные способы крепления. На гладких поверхностях нивелир фиксируется с использованием гелевой накладки – достаточно снять защитную крышку и прижать нивелир к стене на нужной высоте. Для поверхностей с рельефной текстурой и грубой отделкой предусмотрены специальный блок с булавками на замену гелевого вкладыша.

Чтобы обеспечить точное расположение относительно точки отсчета измерений, Atino оснащен специальным отверстием в центре прибора. При этом встроенная рулетка позволяет проводить замеры по линии лазера на расстоянии до 1,5 метров, чтобы без труда реализовать любые работы – от установки зеркал и ТВ-кронштейнов до монтажа карнизов для штор.

Новый нивелир Atino появится в продаже в октябре 2020 г., ниже указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС.

Нивелир, одна гелевая накладка с защитной крышкой, сменный блок с двумя штифтами, одна батарейка 1,5 V (AA): 3,6 тыс. руб.; нивелир, шесть гелевых накладок с защитной крышкой, сменный блок с двумя штифтами и, одна батарейка 1,5 V (AA): 4,3 тыс. руб.; набор из пяти гелевых накладок: 800 руб.

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