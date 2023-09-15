Россияне переходят на подержанные смартфоны. Новые для них слишком дорогие и одинаковые

Около 37 млн россиян не готовы покупать новый смартфон и не возражают против приобретения подержанного. Чаще всего их интересуют iPhone 2019 и 2020 модельных годов. Для большинства готовых купить бывший в употреблении смартфон основная причина – более низкая цена в сравнении с новым. Многие также считают, что на вторичном рынке выбор моделей значительно шире, ведь там есть даже те, которые больше не продаются в магазинах.

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Значительное количество россиян в 2023 г. при смене смартфона готовы согласиться на покупку подержанного устройства. Как рассказали CNews в компании СДЭК, таковых в стране примерно 26% или около 37 млн человек при общей численности населения России в пределах 146 млн на январь 2023 г. (данные Росстата). Это означает, что бывший в употреблении гаджет готов использовать каждый четвертый житель России.

Еще 10% россиян, а это в пределах 14,6 млн человек, допускают возможность покупки подержанного смартфона, но пока не звонят по объявлениям, а лишь изучают предложения. Согласно статистике СДЭК, среди тех, кто решился на этот шаг, наибольшей популярностью пользуются смартфоны Apple iPhone 11 и iPhone 12 – первый вышел в сентябре 2019 г., а второй в октябре 2020 г. В доступной на момент выхода материала линейке смартфонов Apple оба не представлены – она начинается с iPhone 13 образца осени 2021 г.

Основная причина покупки подержанного смартфона – он стоит дешевле нового. Это важно для 40% россиян, готовых отдать деньги за подержанный смартфон. Также среди них нашлись и те, кто устал искать на первичном рынке смартфон, выделяющийся из общей массы – 4% таких людей уверены, что на вторичном рынке смартфонов выбор гораздо шире. По их мнению, среди развалов подержанных устройств можно найти бренды и модели, которых больше не встретить в магазинах.

Фото: sergeycauselove / FreePik Продать старый телефон в России стало проще простого - от покупателей не будет отбоя

При этом россияне не готовы отдавать деньги за смартфоны, имеющие внешние или внутренние недостатки. Для 49% тех, кто не против купить мобильник «с рук», важно, чтобы аппарат был в отличном состоянии.

Но, несмотря на все вышеперечисленные доводы в пользу вторичного рынка смартфонов, подавляющее большинство россиян даже не смотрят в его сторону. 64% граждан России при необходимости смены мобильника купят новое устройство.

Когда $500 превращаются в 50 тысяч рублей

Основная масса россиян, 35%, при покупке нового смартфона готовы выложить за него от 50 до 100 тыс. руб. С одной стороны, это крупные суммы, с другой же за 50 тыс. руб. в современных российских реалиях крайне сложно купить новый флагманский смартфон, поскольку по курсу ЦБ на 15 сентября 2021 г. это всего лишь $520. Поэтому тем, кто хочет более солидное устройство, приходится отдавать больше денег. Например, на момент выхода материала топовый Xiaomi 13 Pro стоил в России от 110 тыс. руб., а его упрощенная версия Xiaomi 13 – от 80 тыс. руб. За 52 тыс. руб. Xiaomi предлагала предыдущий флагман 12T.

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Еще 34% при покупке нового смартфона планируют расстаться с суммой от 20 до 50 тыс. руб. Это уже уровень среднебюджетных смартфонов Redmi – модель Note 12 Pro+ стоит от 38 тыс. руб.

13% россиян не хотят тратить на новый смартфон более 20 тыс. руб. Но есть и те, кто способен выложить и более 100 тыс. руб. на новый гаджет – их 14%.

Новый смартфон – это роскошь

Россияне в большинстве своем не готовы часто менять смартфон – раз в год-полтора за новым мобильником идут лишь 17% граждан, а тех, кто делает это еще чаще, всего 4%. Основная масса жителей страны (36%) покупают новый смартфон не чаще одного раза в два-два с половиной года. Что важно, примерно столько же людей (32%) способны годами пользоваться одним и тем же смартфоном – они меняют его лишь раз в три-пять лет.

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Но, несмотря на ситуацию в стране, в подавляющем большинстве случаев россияне меняют смартфон не по какой-то конкретной причине, а просто потому, что им захотелось чего-то новенького. Желание купить более современную модель с улучшенными функциями стало основной причиной приобретения нового смартфона – им руководствуются 46% респондентов. На втором месте – медленная работа нынешнего мобильника. 29% россиян поменяют смартфон на новый, если их аппарат начнет «тормозить».

Плохая батарея, которая перестала долго держать заряд – это причина обновить смартфон для 23% участников опроса. Каждый пятый (20%) ответил, что ему нужен смартфон с более качественной камерой, а еще 15% не хватает имеющегося в их мобильнике объема памяти. Тех, кому нужны функции разблокировки смартфона по лицу или отпечатку пальцев, набралось 12%.