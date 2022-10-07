Kuppersberg открывает первый в России флагманский салон

Компания «Эм-Джи Русланд», владеющая брендами бытовой техники Kuppersberg, Monsher и MG, приступает к развитию собственной розничной сети в России. Первый магазин новой сети откроется в Москве в ТЦ «Черемушки».

«Сегодня рынок кухонной и бытовой техники входит в стадию переформатирования: часть крупнейших игроков либо приостановила работу, либо и вовсе ушла из России. Поэтому перед нами открываются возможности в короткий срок существенно увеличить долю рынка за счет премиального качества, доступной цены и отсутствия каких-либо проблем с запчастями. За последние полгода мы существенно увеличили продажи в России во всех товарных категориях. Сегодня мы открываем первый флагманский магазин в Москве, а в ближайшие полгода наши розничные точки появятся в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Саратове, Нижнем Новгороде, Казани и Санкт-Петербурге», – сказал Дмитрий Шашкин, генеральный директор «Эм-Джи Русланд».

Салон Kuppersberg

В первом флагманском магазине Kuppersberg будут представлены духовые шкафы, микроволновые печи, варочные панели, вытяжки, посудомоечные машины, холодильники, морозильные камеры, стиральные машины, а также смесители и кухонные аксессуары линеек Classic и High-Tech. Кроме того, в новом салоне можно ознакомиться с продукцией начального сегмента, выпускаемой под брендом Monsher.

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«Если Kuppersberg уже известен потребителю как производитель качественной дизайнерской техники с доступной ценой, то Monsher – это новый для страны бюджетный бренд. Я полагаю, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, спрос на бытовую технику в России в ближайший год будет высоким, особенно в начальном сегменте, где надежность и высокая ремпригодность являются наиболее ценными атрибутами», – отметил Дмитрий Шашкин.