Accenture: энергетика стала особенно привлекательной отраслью для технологических стартапов

Стартапы в области энергетики являются наиболее привлекательными с точки зрения инвестиций. Такое положение стало следствием ориентации развитых стран на внедрение ESG-повестки и курса на декарбонизацию в деятельности компаний, считает руководитель практики «Стратегия» компании Accenture в России Андрей Скорочкин.

По словам эксперта, в энергетической отрасли наиболее перспективные стартапы сегодня связаны с разработкой и производством новых аккумуляторов, управлением «умными» сетями и контролем энергопотребления. Также рынком востребованы решения в области возобновляемых источников энергии, интеграция и управление распределенными энергоресурсами и инновации, связанные с получением энергии из альтернативного топлива.

Высокий потенциал и у инновационных компаний, работающих на стыке энергетики и транспорта: в частности, в области разработок для электромобилей, а также инфраструктуры их быстрой зарядки и утилизации отработанных батарей.

«Из-за законодательных инициатив, реализуемых крупнейшими экономиками мира, энергетическая отрасль находится на переднем краю масштабных экологических перемен. Однако вопросы ESG стали крайне важны для крупных компаний практически всех отраслей. Последние совместные исследования Accenture и Глобального договора ООН показывают, что 99% руководителей бизнеса считают устойчивое развитие фактором успеха компании. С ними согласны и их подчиненные: 77% сотрудников гордятся тем, что их работодатель поддерживает инициативы устойчивого развития», — сказал Андрей Скорочкин.

По информации Accenture, глобальный рынок «зелёного» финансирования составил в 2020 г. рекордные $465 млрд. Трое из четырех инвесторов сегодня заинтересованы в устойчивом инвестировании. Только прямые инвестиции в технологические стартапы в области устойчивого развития составили по итогам прошлого года около $17 млрд.