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Компания МТС оцифровала работу тепловых сетей в Ярославле

Компания МТС, цифровая экосистема, сообщает о внедрении IoT-решения для круглосуточного мониторинга тепловых сетей энергетической компании ТГК-2 в Ярославле. Умные датчики МТС помогают вовремя предотвратить или устранить аварию на тепловых сетях и обеспечивают бесперебойную подачу тепла в дома ярославцев. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Компания МТС установила восемь тепловых датчиков на ключевых участках теплотрасс в Кировском районе Ярославля. Датчики располагаются в специальных тепловых камерах и предназначены для того, чтобы сотрудники ТГК-2 могли дистанционно контролировать работу, а в случае аварии на сети оперативно выявить место повреждения и устранить протечку. Умные устройства контролируют давление и температуру теплоносителя внутри трубопроводов и работают на сети интернета вещей NB-IoT. В случае отклонений средних показателей loT-устройства направляют оповещения с предупреждением на смартфоны диспетчеров, что помогает контролировать тепловые сети удаленно.

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«NB-IoT — сеть для умных устройств. В Ярославской области она покрывает 72% населенных пунктов региона. С ее помощью можно управлять умными датчиками, объединять их и извлекать полученные данные. Это очень удобно, вам больше не придется вызывать аварийную бригаду на место прорыва трубы, наше устройство будет следить за температурой воздуха и пришлет сигнал на ваш смартфон, если что-то пойдет не так, чтобы вы смогли оперативно среагировать. Представители ярославского бизнес-сообщества с каждым годом проявляют все больше интереса к умным датчикам от МТС. В прошлом году мы установили умный датчик в серверной крупного IT-предприятия, чтобы предотвращать перегрев оборудования», — отметил директор филиала ПАО МТС в Ярославской области Максим Бартыков.

Как отметили в ПАО «ТГК-2», внедрение умных датчиков позволяет получать информацию о режимах работы тепловых сетей в реальном времени дистанционно. Работа будет продолжена, запланировано установить датчики и в других районах города.

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