«Октрон» объявила о старте продаж на российском рынке новых промышленных принтеров этикеток Postek TX Exp

Российский дистрибутор продуктов автоматической идентификации, сбора данных и промышленной автоматизации «Октрон» объявил о старте продаж высокопроизводительных промышленных принтеров этикеток серии Postek TX Exp.

Созданные на фирменной платформе OX новые принтеры TX Exp (Max) оснащены лучшим в отрасли четырехъядерным микропроцессором Arm Cortex-A53 с частотой 1,8 ГГц и мощным графическим процессором с аппаратным ускорением 2D/3D-графики. Это обеспечивает достаточную вычислительную мощность для стабильной и высокопроизводительной печати, а также для работы с программными приложениями, разработанными с учетом широкого спектра задач. Максимальная скорость печати до 406,4 мм/с (в два раза выше, чем у предшественников), ширина печати до 5000 мм.

Новый прочный корпус из медно-алюминиевого сплава золотистого цвета придает устройствам обновленный вид. Для тех, кто привык к стандартному дизайну, осталась возможность выбора черного цвета. Принтеры TX Exp имеют полнофункциональный высокопроизводительный встроенный отделитель этикеток, размеры и конструкция которого позволяют сохранить один из самых компактных форм-факторов в отрасли. TX Exp отлично подходят для использования в суровых условиях промышленного производства.

Уникальный фиксированный фрейм печатающего механизма TX Exp в сочетании с цельнометаллической конструкцией обеспечивает исключительную стабильность и прочность устройства, а также удобство загрузки расходных материалов. Запатентованная технология контроля нагрева печатающей головки HEAT увеличивает ее срок службы.

Инновационный алгоритм автоматической калибровки ADAPT (Advanced Dynamic Adaptive Precision Tuning), позволяет добиться наивысшего качества печати и избежать проблем, связанных с износом прижимного ролика, изменением толщины этикетки или различными коэффициентами трения материала этикетки. Мониторинг уровня остатков расходных материалов в режиме реального времени дает возможность своевременно осуществлять их замену.

Серия TX Exp предлагает также конфигурацию с модулем контроля записи RFID метки, который мгновенно обнаруживает ошибки/несоответствия, помечает ошибочную этикетку или метку, чтобы напечатать ее заново с теми же данными.

2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ флеш-памяти принтера обеспечивают высокую скорость обработки данных, и позволяют хранить десятки тысяч файлов Excel, шаблонов этикеток, шрифтов и графики.

Встроенный модуль Bluetooth/Wi-Fi дает возможность объединить принтеры в беспроводную сеть и управлять ими удаленно из любого места.

Язык сценариев OX Script на базе Python, разработанный Postek, позволяет в зависимости от различных предварительно заданных условий и требований, печатать этикетки с многими различающимися параметрами. OX Script дает свободу и гибкость для полной настройки сценария печати в соответствии с потребностями. С помощью OX Script можно легко создавать сложные и многофункциональные пользовательские программы для принтера. Это открывает возможности для новых сценариев использования – от чтения/записи в облачные базы данных непосредственно с принтера и доступа к файлам, хранящимся локально на принтере, до создания специфических пользовательских интерфейсов. OX Script избавляет от необходимости использования ПК для решения сложных задач. 4,5-дюймовый цветной сенсорный экран и удобный интерфейс позволяют управлять печатью в режиме реального времени непосредственно с экрана принтера с помощью встроенной клавиатуры.

Степан Носиков, менеджер по развитию бизнеса направления принтеров компании «Октрон», сказал: «Мы поставляем продукцию Postek на российский рынок с 2018 г., и она очень хорошо себя зарекомендовала. Уверены, что новая инновационная серия TX Exp будет по достоинству оценена отечественным потребителем, заинтересованным в повышении уровня автоматизации и производительности, и снижении затрат на обслуживание своей инфраструктуры».