«Октрон» заключил партнерское соглашение с Wintec

Российский VAD‑дистрибьютор «Октрон» объявил о заключении дистрибьюторского соглашения с китайским производителем решений для ритейла Wintec IoT в связи с подписанием контракта об объединении с Bowtz Technology, производителем электронных ценников.

С 2023 г. «Октрон» поставляет на российский рынок ESL (Electronic Shelf Label) продукты Bowtz, которые включают решения для торговых точек любого масштаба – от небольших магазинов у дома, до крупнейших гипермаркетов. Продукты Bowtz используют известные международные торговые сети, такие как Metro, Spar, Wumart, Netese, Zoo и др.

Как zVirt уходит от oVirt: безопасность как приоритет при разработке
Виртуализация zVirt

Мария Акифьева, менеджер по развитию бизнеса, сказала: «Бренд Wintec хорошо известен на российском рынке и имеет устойчивую репутацию, благодаря высокому качеству своих продуктов. Пополнение своего портфеля решений для ритейла электронными ценниками дает Wintec новые возможности, а российскому потребителю новые гарантии качества».

Дмитрий Пухов, менеджер по развитию бизнеса в регионе СНГ, отметил: «Мы рады приветствовать компанию «Октрон», нашего нового дистрибутора в России по продуктам ESL, мы ждем от данного партнерства устойчивого роста совместного бизнеса и больших и успешных проектов по внедрению технологий электронных и цифровых ценников на рынке России».

