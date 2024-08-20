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Aeromotus запустила онлайн-обучение «Оператор БПЛА» совместно с УЦ ДПО «Воздух»

Профессия «Оператор БПЛА» была включена в список наиболее перспективных профессий в России Приказом Минтруда. Это стало возможным за счет активного развития в стране промышленных беспилотных технологий. Сегодня уже можно выучиться на эту специальность, а учебный центр ДПО «Воздух» совместно с компанией Aeromotus разработали дистанционный профессиональный курс. Об этом CNews сообщили представители Aeromotus.

Программа онлайн-обучения направлена на приобретение базовых теоретических и практических навыков управления беспилотником мультироторного типа. Она разработана профильными специалистами, обладающими многолетним опытом в области интеграции промышленных беспилотных технологий для различных предприятий, например, в энергетической, горнодобывающей, строительной и многих других отраслях.

Курс, рассчитанный на 72 часа обучения, включает в себя 42 модуля, среди которых 20 видеоуроков. В программе есть актуальные презентации, информативные лекции, полезные чек-листы для эксплуатации дрона, экспертные советы, обзор специализированного программного обеспечения, упражнения для наработки опыта пилотирования и дополнительные материалы.

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Обучение позволит освоить навыки самостоятельного создания сложных маршрутов и выполнения полетных миссий в различных метеоусловиях, теорию и практику использования дронов, основы авиационной метеорологии, правила регистрации беспилотника и полетов. В рамках курса обучающиеся узнают, как действовать в условиях внештатной ситуации, работать с профессиональным ПО, а также начать профессиональную деятельность в области беспилотных технологий.

Блок с практическими занятиями поможет в краткие сроки освоить управление дроном и отработать основные упражнения для уверенного пилотирования. А по результатам прохождения курса «Оператор БПЛА» учебный центр «Воздух» выдаст слушателям удостоверение с выгрузкой в ФИС ФРДО. В случае дополнительного очного прохождения практического блока, учащимся выдается «Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего».

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