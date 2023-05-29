Wildberries на 70% сократила число самовыкупов на платформе после запуска нового ИТ-решения

Онлайн-платформа продолжает тестировать разработанные программистами компании новые алгоритмы, позволяющие отслеживать и пресекать «серые» схемы продвижения на платформе, в том числе так называемые «самовыкупы». За первый месяц нового решения число «самовыкупов» сократилось уже на 70%. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Так называемые «самовыкупы» – это приобретение недобросовестными продавцами товаров у самих себя. Данные действия официально запрещены правилами платформы и договором-офертой: они осуществляются для повышения позиций товара в выдаче, написания «фейковых» отзывов, публикации недостоверной статистики продаж по товару, завышения рейтинга продукции и продавца, что является введением в заблуждение потребителей. Кроме того, от «самовыкупов» несут убытки малый бизнес и небольшие локальные производители, которые оказываются в ситуации недобросовестной конкуренции.

Специальная программа проводит мониторинг сделок продавцов – заказов и возвратов, адресов доставки, суммы выкупа, анализирует активность страниц бренда и осуществляет контент-анализ отзывов. При обнаружении мошеннической активности, в том числе «самовыкупов», алгоритм передает сведения администрации онлайн-площадки, которая принимает решение о мерах воздействия. В зависимости от объема и характера нарушения продавцу может быть как вынесено предупреждение, так и наложено взыскание.

«Мы последовательно выступаем за противодействие недобросовестным практикам на рынке интернет-торговли - за открытую информацию о товарах, честные отзывы от настоящих покупателей и против любых «накруток» и обмана пользователей. Поэтому наши ИТ-команды продолжают разрабатывать и тестировать новые решения, позволяющие исключить появление недостоверной информации на платформе», – сообщили представители Wildberries.

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В Wildberries отметили, что согласно данным внутреннего мониторинга подавляющее большинство партнеров ведут бизнес на Wildberries добросовестно, не используют механик искусственного завышения рейтинга.