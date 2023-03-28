Wildberries поддержал предложение инициативной группы партнерских ПВЗ по дифференцированным тарифам

Команда Wildberries и «Опора России» провели первую рабочую встречу с владельцами партнерских пунктов выдачи заказов в ходе созданной Согласительной комиссии

Одним из ключевых пунктов встречи стал вопрос размера тарифов при открытии новых пунктов. Партнеры выразили обеспокоенность появлением все большего количества новых ПВЗ, которые открываются в непосредственной близости от уже существующих пунктов. Открытие новых ПВЗ в недостаточной дальности друг от друга (например, в соседних подъездах или домах) уменьшает поток клиентов и снижает выручку ранее открытых пунктов выдачи. Кроме того, нередки случаи недобросовестной конкуренции со стороны рядом открывающихся пунктов, что приводит к убыткам. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Для решения этой ситуации владельцы уже существующих ПВЗ предложили или ограничить открытие новых пунктов в непосредственной близости, или же снизить тариф для новых пунктов выдачи.

Представители Wildberries отметили, что поддерживают здоровую конкуренцию, от которой выигрывают покупатели в целом, и согласились с мнением собравшихся, что рынок самовывозов сегодня сильно «перегрет». В то же время онлайн-платформа готова поддержать предложения действующих партнеров: компания приняла решение о тестировании линейки дифференцированных тарифов для новых пунктов выдачи. После завершения пилотного периода компания встретится с новыми и «старыми» партнерами и получит от них обратную связь.

Стороны договорились о дальнейшей совместной работе в рамках Согласительной комиссии при «Опоре России».