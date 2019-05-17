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Ланит 99 Торговый дом

СОБЫТИЯ

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17.05.2019 «Ланит» выбил с ИТ-рынка «конкурента», торговавшего сухофруктами 6

Публикаций - 2, упоминаний - 7

Ланит 99 и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Ланит Интеграция 219 2
Рексофт - Reksoft 488 1
АйТи 1519 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Крок - Croc 1964 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 1
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