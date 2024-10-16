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Сервис CDEK.Shopping запустил «Консьерж-сервис» — премиум-услугу для заказа эксклюзивной продукции

Сервис доставки зарубежных товаров CDEK.Shopping запустил премиальную услугу «Консьерж-сервис». Теперь при заказе люксовой и эксклюзивной продукции пользователям помогут найти нужный товар по фото и описанию, сравнить предложения на разных площадках и выбрать лучший вариант. А также подобрать наряд на свадьбу, девичник или день рождения с соблюдением цвета и тематики праздника. Об этом CNews сообщили представители CDEK.

В 2024 г. витрина CDEK.Shopping существенно увеличилась — сейчас клиенты могут выбрать нужный товар среди шести млн предложений от зарубежных брендов. Однако за последний год увеличился спрос на на лимитированные люксовые товары, в том числе с рынка ресейла. По данным последнего исследования количество заявок на люксовые бренды за первое полугодие выросло на 25% по сравнению с прошлым периодом. Самая активная аудитория премиальных товаров на CDEK.Shopping — клиенты 35-44 года (32,8%). Женщины чаще всего заказывали аксессуары и ювелирные украшения (63,8%), мужчины — обувь (57,2%). Премиальная одежда чаще пользовалась спросом также у мужчин (54,5%). Средний чек в категории люкс — 69 тыс. руб.

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«В этом году мы провели исследование среди своих клиентов. Нам было важно понять, насколько им важен индивидуальный подход. Выяснилось, что около 62% наших клиентов при подборе брендовых вещей предпочитают персональный подход: задавать дополнительные вопросы о товарах и оперативно получать ответы, консультироваться относительно размера, цвета и других характеристик. Услуга «Консьерж-сервис» закрывает сразу несколько потребностей пользователей: мы анализируем цены на зарубежных площадках и предлагаем лучшие варианты; проверяем надежность площадок; помогаем с выбором — по цвету, характеристикам, коллекциям, размеру. Зачастую мы получаем запрос на поиск вещей из определенного образа — “именно такое платье, как у этой актрисы из того самого фильма”. Находим, предлагаем варианты, отправляем дополнительные фото по запросу и находимся постоянно на связи. Клиентам это очень важно», — Сафонов Алексей, руководитель отдела «Консьерж-сервис».

Услуга «Консьерж-сервис» от CDEK.Shopping подразумевает полное сопровождение от момента заявки до получения товара: клиент отправляет в телеграмм-чат ссылку на товар в зарубежном интернет-магазине, менеджер CDEK.Shopping проверяет возможность выкупа и доставки, рассчитывает стоимость, отвечает на все вопросы по товару и отправляет ссылку на оплату. Затем CDEK.Shopping берёт весь процесс на себя: общение с продавцом, выкуп, таможенные процедуры, доставку. Кроме того, в течение исполнения заказа менеджер остается на связи с клиентом.

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