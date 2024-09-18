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CDEK.Shopping: более полумиллиона рублей придется накопить, чтобы стать киберспортсменом

Сервис по выкупу и доставке товаров из-за рубежа известных брендов CDEK.Shopping выяснил, какие составляющие нужны для сборки геймерского компьютера, а также средний чек у каждого товара.

По данным сервиса CDEK.Shopping, средний чек на геймерский монитор составляет около 71 тыс. руб. Наиболее популярным брендом для покупки этой составляющей оказался MSI — более 24% заказов. Об этом CNews сообщили представители CDEK.Shopping.

Средняя цена видеокарты составляет 95 тыс. руб., а внутренние и внешние диски обойдутся начинающему киберспортсмену 15 624 руб. Самым дорогим элементом оказался системный блок, на него придется потратить около 109 тыс. руб. Компьютерный корпус выйдет в два раза дешевле — 50 тыс. руб. в среднем.

На процессор придется потратить гораздо больше –– 46 365 руб. Наиболее популярным брендом для покупки этой составляющей оказался AMD — более 54% заказали именно его.

Чтобы купить дополнительное оборудование, например, наушники нужно будет потратить примерно 17 тыс. руб., а мышь и клавиатура обойдутся в 7 тыс. и 23 тыс. руб. соответственно. Лидером этих категорий оказался бренд Logitech — более 24% покупок.

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Аналитики также выяснили средние цены и на остальные элементы: накопители обойдутся в 15 тыс. руб.; блоки питания — 23 тыс. руб.; материнская плата — 33 тыс. руб.; системы охлаждения — 17 тыс. руб.; модули памяти обойдутся в 20 тыс. руб.

Суммарно на все оборудование киберспортсмену придется потратить 563 308 руб.

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