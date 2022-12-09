На платформе CDEK.Shopping появились товары британского маркетплейса ASOS

На платформе CDEK.Shopping появились товары популярного британского маркетплейса ASOS. Об этом CNews сообщил представитель СДЭК.

Онлайн-магазин одежды и косметики ASOS из Великобритании всегда пользовался популярностью у клиентов в России благодаря широкому ассортименту товаров и возможности выбора одежды под индивидуальные параметры. Потребители могли приобрести джинсы, платья, пиджаки относительно своего роста, комплекции, беременные девушки тоже могли подобрать стильный образ. На маркетплейсе представлены более 800 брендов, а также собственная марка ASOS Design.

Платформа для заказа товаров из-за рубежа CDEK.Shopping презентовала на своем сайте уже более 7 тыс. товаров ASOS с прямой доставкой из Великобритании. Сегодня на сайте доступны коллекции ASOS Design – Tall, Petite, Curve, Maternity. В ближайшее время ассортимент будет значительно расширен за счет других брендов, представленных на оригинальном сайте ASOS. Среди них Topshop, COLLUSION, ASYOU, Reclaimed Vintage, Miss Selfridge.

С помощью CDEK.Shopping можно приобрести джинсы, рубашки, джемперы, домашнюю одежду, спортивные костюмы, как для женщин, так и для мужчин. Среди обуви можно найти туфли, ботинки, босоножки. В категории «аксессуары» представлены сумки, ремни, очки и шарфы.

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CDEK.Shopping позволяет своим клиентам расплачиваться за товары с помощью карт российских банков (в том числе «Мир»), доставка уже входит в стоимость, указанную на сайте. Средний срок доставки товаров – 30 дней.