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52% россиян согласились бы простоять ночь в очереди за новым iPhone

Аналитики CDEK.Shopping провели исследование и выяснили, как россияне относятся к ожиданию товаров из-за границы и за какие категории готовы переплатить, чтобы получить их быстрее. Об этом CNews сообщили представители CDEK.Shopping .

По данным исследования, 61,4% россиян предпочитают купить проверенный товар и подождать, нежели приобрести незнакомый, но получить его сегодня. 78,3% опрошенных торопятся с доставкой продуктов питания, так как еда может испортиться. Детская одежда и обувь также в списке срочных покупок — 12,6% респондентов хотят получить их как можно быстрее. Электронные устройства и автомобили в этом контексте менее критичны — только 5,4% и 3,7% соответственно не готовы ждать их доставки.

Одежда и обувь — товары, которые россияне готовы подождать, так как 45,8% опрошенных уверены, что могут отличить импортную одежду от местной. Кроме того, россияне не торопятся с доставкой автомобиля, потому что 42,8% опрошенных ценят в машинах качество и надежность, 35,6% — статус и престиж, который дает такая покупка, а 12,4% респондентов готовы терпеть ожидание ради долгосрочной экономии.

А вот за технологические новинки россияне готовы отдать тройную цену — 56,7% опрошенных согласны переплатить за быструю доставку гаджетов. Более того, 52,3% респондентов согласилась бы простоять ночь в очереди только за новым iPhone. Коллекционные предметы и эксклюзивная одежда также входят в список товаров, ради которых россияне готовы «раскошелиться» — за них проголосовало 21,4% и 21,7% россиян соответственно.

Методология. Было опрошено 1,6 тыс. мужчин (43%) и женщин (57%) от 18 до 55 лет по всей России среди клиентов платформы CDEK.Shopping.

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