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Россияне активно закупались ко дню защиты детей: продажи подарков выросли на 35%

Аналитики сервиса заказа товаров из-за рубежа CDEK.Shopping зафиксировали рост поплярности подарков для детей на неделе с 26 мая более чем на треть. Средний чек составил 8,418 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители CDEK.Shopping.

Больше всего продажи выросли в категории «детская одежда и обувь»: футболки и поло покупали на 40% чаще обычного, а кроссовки и кеды — на 23%.

Также россияне заказывали игрушки. Самыми популярными товарами оказались: развивающая игрушка — сборщик мячей-толкачей Toyz (31%), строительная игрушка с дистанционным управлением «Большой ролик Skleplolki» (24%) и интерактивные барабаны от Ricokidsи(19%).

Стоит отметить рост продаж на смартфоны (4%), игровые приставки (3%), геймерские девайсы (2%), а также фигурки персонажей фильмов и сериалов (2%).

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