CDEK.Shopping сокращает сроки доставки

CDEK.Shopping расширил ассортимент товаров с ускоренной доставкой. Теперь пользователи сервиса могут получать товары из-за рубежа в срок от пяти дней. Об этом CNews сообщили представители CDEK.Shopping.

За последние два месяца сервис наладил новые взаимосвязи с партнерами из разных стран. Благодаря этому пользователям стала доступна доставка парфюмерии из Германии в срок от семи дней. Вслед за этой категорией компания начала уменьшать сроки доставки и других товаров: некоторые позиции брендовой одежды, обуви, продукты питания. Ежемесячно компания увеличивает ассортимент продукции, которую клиенты могут получить быстрее.

Уже сейчас CDEK.Shopping практикует новый формат быстрой доставки. Компания закупает самые популярные товары из ОАЭ, Китая и Вьетнама в сток, таким образом обеспечивая доставку от пяти дней. В разделе «Быстрая доставка» уже сейчас можно найти смартфоны, умные часы, кроссовки, брендовые аксессуары и другие товары из разных стран. Пользователи сервиса, которые уже воспользовались быстрой доставкой, сообщают, что заказы иногда приезжают даже раньше указанного срока, за три-четыре дня.

Компания уточняет, что если в заказе будут товары и с быстрой доставкой, и с обычными сроками, их доставят клиенту в пункт выдачи заказов или на адрес курьерской службой двумя разными посылками. В топ-5 самых популярных брендов, которые покупатели уже заказали быстрой доставкой, вошли: New Balance, Now Foods, Sony, Apple и Doctor's Best.

Уменьшение сроков доставки основной части товаров на витрине — одна из главных задач CDEK.Shopping. Представители компании сообщают, что в будущем процессы логистики будут выстроены так, что клиентам не придется выбирать товары с быстрой доставкой из ограниченного ассортимента — категории с комфортными сроками от семи дней будут расширяться.

Опция быстрой доставки появилась на сайте в 2023 г. Сейчас с уменьшенными сроками клиентам доступно около 1 тыс. товаров. Всего на витрине — более 4 млн SKU и более 20 категорий.