eBay и Data Insight рассказали об изменениях на рынке розничного онлайн-экспорта

eBay совместно с исследовательским агентством Data Insight провелв исследование изменений розничного онлайн-экспорта товаров из России в 2019 году. Последние несколько лет рынок показывает рост не ниже 20% и является одной из самых перспективных сфер экономики.

По прогнозу, основанному на данных за первые три квартала 2019 года, объем розничного онлайн-экспорта материальных товаров достигнет $817 млн. Рынок продолжает интенсивно развиваться — его рост составил 24% относительно показателей 2018 года.

Согласно исследованию, рост количества экспортных отправлений из России увеличится на 53% и составит 15,7 млн посылок. Несмотря на то, что 69% общего объема отправлений приходится на интернет-магазины, самым эффективным каналом трансграничной торговли в деньгах для среднего и малого бизнеса из России являются маркетплейсы.

«Третий год подряд мы видим двузначный рост рынка розничного онлайн-экспорта из России, который остается одной из самых динамично развивающихся сфер экономики. У этого рынка невероятный потенциал, только количество отправок за последний год выросло более, чем в 1,5 раза. Несмотря на увеличение потока экспортных отправок у крупных российских ритейлеров, на маркетплейсы сегодня приходится основная экспортная выручка: по прогнозу на 2019 год, объем продаж через международные платформы будет составлять 67% от всего рынка розничного онлайн-экспорта и достигнет $548 млн, что подтверждает их ключевую роль в развитии розничного экспорта из России», – отметил Илья Кретов, генеральный директор eBay в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы.

По данным аккаунтов на eBay, число розничных онлайн-экспортеров, торгующих через маркетплейс, растет — за период с 2018 по 2019 год их количество увеличилось на 14% и приблизилось к 30 000. Самыми активными из них являются предприниматели из Москвы (22,3%), Санкт-Петербурга (12,6%) и Московской области (7,2%). При этом, в 2019 году Санкт-Петербург стал регионом с самым высоким экспортным индексом (209) и обошел по показателям Москву (179), лидера прошлого года.

Согласно статистике, наиболее перспективным направлением экспорта для малых и средних предпринимателей является дальнее зарубежье. Почти половина оборота предпринимателей, торгующих через eBay, приходится на США (47%). Также в пятерку входят Великобритания (6%), Германия (5,5%), Канада (4%) и Австралия (3%). Что касается выручки общего числа экспортеров, ее основная доля среди стран СНГ приходится на представителей таможенного союза — Беларусь (21,8%) и Казахстан (12,9%), а среди стран дальнего зарубежья лидером остается США (20,4%). Это связано с тем, что крупные интернет-магазины ориентируются преимущественно на страны ТС, создавая тем самым экспортную инфраструктуру, которая в последствии позволит предпринимателям осваивать дальнее зарубежье.

В 2019 году основная часть выручки от общего числа экспортных заказов приходится на категорию «Мода» и составляет 39%. В топ-3 также входят «Коллекционные товары» (15%) и «Электроника» (12%). Максимальный рост же показывают категории «Автозапчасти», их доля выросла с 4% в 2018 до 8% в 2019, и «Мода» — с 33% в 2018 до 39% в 2019г. Если говорить о распределении выручки по товарным категориям eBay, лидерами рейтинга также являются «Мода» (28%), «Коллекционные товары» (22%) и «Электроника» (16%). Самыми динамично развивающимся оказались «Красота и здоровье» (+24%), «Дом и сад» (+10%) и «Запчасти» (+9%).

Увеличение числа предпринимателей, торгующих за рубеж, и общее развитие розничного онлайн-экспорта привели к формированию нового рынка услуг для среднего и малого бизнеса. За последние три года спрос на предложения компаний, осуществляющих сервисное, консалтинговое и логистическое сопровождение при работе с маркетплейсами, вырос почти в три раза. К этому привела нехватка информации у предпринимателей, как уже продающих за рубеж, так и только намеревающихся начать экспортные онлайн-продажи.

Илья Кретов, генеральный директор eBay в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы, сказал: «Маркетплейсы остаются главным экспортным каналом для малого и среднего бизнеса. За три года мы наблюдаем позитивную динамику роста продавцов на нашей площадке — общее число компаний, продающих из России на еBay в 2019 году, подошло к 30 000. По нашему мнению, основными драйверами роста рынка в следующем году могут стать: упрощенная процедура подтверждения НДС 0% для розничных экспортеров, которая вступит в силу с 1 апреля 2020 года, а также увеличение количества экспортеров из регионов, дальнейшее развитие логистических продуктов. Сейчас более 40% экспортных отправлений продавцов eBay совершаются из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, но кроме этого растет и доля регионов: в первую очередь у Краснодарского края, Свердловской и Ростовской областей. Однако для достижения потенциала рынка, сопоставимого со странами Западной Европы, необходимо дальнейшее развитие логистических сервисов, решение вопроса реимпорта, а главное - включение экспорта в стратегию развития бизнеса российскими средними и малыми предпринимателями».

Федор Вирин, партнер агентства Data Insight, отметил: «На наших глазах за несколько лет появился новый рынок: розничный онлайн-экспорт товаров из России. Он вырос незаметно, как бы сам собой, но на данный момент кормит многих людей. Это не только большие площадки, как eBay и Amazon, но еще и десятки тысяч небольших продавцов, часто даже самозанятых, имеющих домашнее производство. Сюда также входят множество крупных магазинов, которые видят для себя новую рыночную нишу в соседних странах, и немалое количество сервисных компаний, помогающих экспортерам выходить на внешние рынки и интегрироваться с площадками. Логистические и платежные компании, которые обеспечивают транспортировку и оплату товаров, также помогают формированию рынка розничного онлайн-экспорта. Этот новый рынок, на самом деле, есть интеграция России в международные торговые потоки, которые идут через крупные онлайн-площадки — такие как eBay. Но он также является и результатом работы конкретных людей и организаций (eBay, РЭЦ, Почта России и др.), которые создают условия для того, чтобы данный рынок развивался».