Лахманский Кирилл


СОБЫТИЯ


29.12.2025 В России создан квантовый компьютер на кусептах 1
27.06.2022 Запускается первая в России образовательная программа по квантовому инжинирингу 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Лахманский Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14900 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1475 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 626 1
QKD - Quantum Key Distribution - Квантовое распределение ключей, КРК - Квантовая криптография-шифрование - MDI-QKD - Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution - Детектор-независимое квантовое распределение ключей 138 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 458 1
Россия - РФ - Российская федерация 157481 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 266 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1004 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 442 1
НИЯУ МИФИ - Институт ЛаПлаз - Институт лазерных и плазменных технологий 11 1
РАН МИАН - Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук 32 1
