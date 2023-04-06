База данных компонентов поможет импортозамещению

Студенты института интеллектуальных кибернетических систем НИЯУ МИФИ и сотрудники компании-производителя электрооборудования «Би-эм-си инжиниринг» совместно разработали базу данных компонентов электрических устройств, снабженную алгоритмами побора таких компонентов. Об этом CNews сообщили представители НИЯУ МИФИ.

Разработанная база данных позволяет облегчить процесс подбора компонента электротехнического или электронного устройства из ассортимента, имеющегося у поставщиков и производителей. Такая база данных особенно важна в нынешних условиях для процесса импортозамещения, поскольку многие импортные компоненты в настоящее время становятся недоступными и их надо быстро заменять эквивалентными. «Для этой базы данных очень много ниш, от маленьких игрушек, где надо заместить зарубежный компонент, и заканчивая компьютером и крупными электронными устройствами», – отметил руководитель института интеллектуальных кибернетических систем НИЯУ МИФИ Валентин Климов.

База данных уже внедрена в рабочие процессы компании «Би-эм-си инжиниринг». По словам генерального директора компании Алексея Мудрецова, благодаря внедрению разработки стало возможным быстрее находить необходимые компоненты. «Это помогло в развитии производства, так как решение этой задачи ускорило и оптимизировало процесс подбора оборудования для производства специализированной продукции. Кроме того, внедрение этого решения повысило эффективность работы и позволило быстрее реагировать на изменения внешней среды, что является важнейшим фактором в условиях современного рынка», – отметил Алексей Мудрецов.