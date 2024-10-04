«Лаборатория Касперского» открывает осенний набор на оплачиваемую стажировку SafeBoard

«Лаборатория Касперского» открывает прием заявок на SafeBoard — оплачиваемую программу стажировок для студентов Москвы и Московской области. Принять в ней участие могут учащиеся любого вуза и курса, кроме выпускного. Заявки принимаются до 27 октября 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Кандидатам будет доступен выбор из нескольких десятков вакансий из 15 направлений. Среди них: DevOps, UI/UX-дизайн, анализ данных, анализ защищенности, локализация ПО, разработка на C, C++, Java Script, Python и С#, а также системный анализ и тестирование. Специализация студентов не имеет значения — в компании рады талантам, которые учатся в том числе на нетехнических направлениях и самостоятельно погружаются в мир ИТ.

В «Лаборатории Касперского» понимают, как важно студентам находить баланс между учебой и работой, поэтому в рамках программы предусмотрен гибкий график работы — от 20 часов в неделю. Стажировка будет проходить в московской штаб-квартире «Лаборатории Касперского». Помимо зарплаты участникам SafeBoard предлагаются ежемесячная компенсация питания, бесплатный спортзал в офисе и другие бонусы.

Отбор включает несколько этапов: общее онлайн-тестирование, выполнение тестового задания и финальное собеседование с командой. Успешно прошедшие все этапы смогут приступить к стажировке в декабре 2024 г. При этом все кандидаты, прошедшие общее онлайн-тестирование, смогут принять участие в онлайн-обучении: сотрудники «Лаборатории Касперского» проводят вебинары, посвященные последним технологическим трендам, чтобы поделиться своим опытом и знаниями, а также ответить на вопросы студентов о компании.

В этот раз у кандидатов также будет возможность попасть на стажировку SafeBoard в ускоренном формате — если они выберут направление IT Service Desk. Это ИТ-поддержка всей инфраструктуры «Лаборатории Касперского». Участники, успешно прошедшие необходимые этапы, смогут начать работу в компании уже в ноябре. При этом попробовать свои силы можно будет сразу на четырех направлениях — если попасть в IT Service Desk не получится, студент сможет попробовать свои силы в других направлениях.

«SafeBoard существует уже почти 10 лет. Для нас это не только вклад в развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли, но и очень важная внутренняя история, ведь половина участников программы сейчас продолжают свою карьеру в «Лаборатории Касперского» — уже на более высоких позициях. Наши команды активно интегрируют стажеров в реальные проекты — такой подход делает стажировку еще более полезной и прикладной, позволяет начать строить карьеру на этапе обучения в вузе. Многие сотрудники, которые несколько лет назад приходили студентами, сейчас сами набирают людей к себе в команду. Самый короткий трек от стажера SafeBoard до позиции тимлида занял всего три года», — сказала Евгения Русских, руководитель отдела обучения в сфере информационной безопасности в «Лаборатории Касперского».