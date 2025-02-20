Разделы

Безопасность
|

«Лаборатория Касперского» запустила бесплатный онлайн-курс о безопасности в интернете

«Лаборатория Касперского» запустила бесплатный онлайн-курс о безопасности в интернете. Полезные материалы о том, как безопасно пользоваться цифровыми сервисами и защищать себя от киберзлоумышленников, представлены на сайте Kaspersky Academy.

Открытый курс «Кибергигиена» рассчитан на широкую аудиторию и охватывает основные вопросы цифровой безопасности. Он состоит из 16 коротких уроков по 15-20 минут.

На видео эксперты рассказывают, как защищать свои данные от злоумышленников, безопасно пользоваться мессенджерами, электронной почтой, социальными сетями и другими приложениями, совершать покупки в интернет-магазинах. Слушатели научатся распознавать телефонное мошенничество, фишинг и другие киберугрозы. Отдельный урок посвящён онлайн-рискам для детей.

Эксперты обращают внимание: развитие базовых навыков в области информационной безопасности становится всё более важным на фоне эволюционирующего ландшафта киберугроз. В 2024 г. решения «Лаборатории Касперского» обнаруживали в среднем 467 тыс. новых вредоносных файлов ежедневно — на 14% больше, чем в 2023 г. По данным Kaspersky Who Calls, в 2024 г. доля российских пользователей, которые столкнулись со звонками с подозрением на мошенничество с неизвестных номеров, выросла на 18 процентных пунктов по сравнению с 2023 г. и составила 61%.

Новый курс подойдёт людям с любым уровнем подготовки и не требует специальных знаний в ИТ. Смотреть уроки можно в комфортном для себя темпе. Для закрепления материала в конце каждой темы слушатели получат памятки, а также советы по кибербезопасности. А те участники, которые захотят получить сертификат, могут пройти финальное тестирование.

Как власти сэкономят 155 млрд руб. на стимулировании спроса на беспилотники
Импортонезависимость

Обучаться можно бесплатно на сайте проекта Kaspersky Academy — регистрироваться и заводить личный кабинет не нужно.

«Важно, чтобы у людей была возможность получить информацию в доступной форме о том, как противостоять современным киберугрозам. Ведь чем выше навыки цифровой грамотности пользователей, тем сложнее злоумышленникам обмануть их. Так появилась идея создать онлайн-курс, из которого можно получить ответы на распространённые вопросы: как защитить свои гаджеты от вредоносных программ, распознать мошенничество, предотвратить кражу данных и денег. Это ещё один шаг для реализации миссии „Лаборатории Касперского” — строить безопасный цифровой мир», — сказала Евгения Русских, руководитель отдела обучения в сфере информационной безопасности «Лаборатории Касперского».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Арсений Федоткин, Selecty: Темп роста лидеров цифровой трансформации замедлился

Поддельные ИТ-компании заставляют работников совершать мошеннические звонки. Несогласным грозят пытками и расправой

Виктор Фогельсон, «Сакура PRO»: Западные решения не дотягивают до уровня нашего продукта

При помощи тысяч специально настроенных видеокамер в Петербурге установят массовую слежку за мигрантами. На них потратят десятки миллионов рублей

Как власти сэкономят 155 млрд руб. на стимулировании спроса на беспилотники

Российским безопасникам грозит тюрьма. Их могут посадить за доступ к персональным данным. Власти в поисках решения

Конференции

Цифровое здравоохранение 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025

Цифровая стратегия 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Самые легкие ноутбуки с диагональю 15–16 дюймов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще