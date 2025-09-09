«Лаборатория Касперского» запускает программу сотрудничества с колледжами в России

«Лаборатория Касперского» представляет новую партнерскую программу Kaspersky Academy Alliance для российских колледжей и учреждений среднего профессионального образования. Она позволит интегрировать опыт и знания компании в области кибербезопасности и ее технологии в процесс обучения студентов. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

В рамках сотрудничества «Лаборатория Касперского» предоставит учебным заведениям доступ к собственным онлайн-курсам по информационной безопасности, а также к другим проектам, посвященным профессиям в ИТ и регуляторной специфике в ИБ. Помимо этого, компания организует базовую сертификацию по материалам своих ИБ-курсов. Специалисты будут проводить тренинги для преподавателей и студентов, в том числе для учащихся по направлениям, не связанным с ИТ.

Благодаря новой программе молодые специалисты смогут получать актуальные и востребованные компетенции по информационной безопасности. Проект направлен на повышение уровня подготовки специалистов в сфере кибербезопасности, а также квалификации преподавателей, развитие связей между работодателями и учебными заведениями.

«Мы видим, что с каждым годом интерес к среднему профессиональному образованию растет. Молодые люди могут получить востребованную специальность, в том числе в области информационных технологий и кибербезопасности. «Лаборатория Касперского» стремится поддерживать учащихся в их начинаниях и готова делиться со студентами и преподавателями своим многолетним опытом и знаниями, чтобы вместе строить безопасный цифровой мир. Надеемся, что новая программа для колледжей позволит создать благоприятную образовательную среду, а также повысить качество подготовки выпускников и поможет им быстрее начать осознанный карьерный путь», — сказала Евгения Русских, руководитель отдела по связям с образовательными организациями в «Лаборатории Касперского».

Помимо колледжей и учреждений среднего профессионального образования, «Лаборатория Касперского» сотрудничает с высшими учебными заведениями по всему миру — в рамках программы Kaspersky Academy Alliance.