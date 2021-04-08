«Лаборатория Касперского»: доля спам-звонков в первом квартале 2021 года составила 70%

Согласно статистике Kaspersky Who Calls, в первом квартале 2021 года доля спам-звонков в России среди всех входящих с неизвестных номеров составила 70%, а доля звонков с подозрением на мошенничество — 6,3%. Последний показатель вырос по сравнению с аналогичным периодом 2020 года: тогда он составил 5,6%.

Чаще всего в январе-марте нежелательные звонки поступали с предложением займов (их доля составила 46% среди всех нежелательных звонков с неизвестных номеров), а также от коллекторов (с долей в 26,5%). В числе других наиболее распространённых категорий — «Связь и интернет» и «Медицинские услуги».

«Даже после того, как большинство ограничений, введённых для борьбы с коронавирусной инфекцией, были сняты, люди продолжили активно пользоваться разными интернет-услугами. Например, многие оценили сервисы доставки и часто ждут звонков с неизвестных номеров, в частности от курьеров, поэтому могут охотнее брать трубку, а порой даже готовы сами перезванивать. Мошенники это понимают и пользуются всеми возможностями, чтобы выманить у людей деньги», — отмечает Виталий Воробьёв, аналитик Kaspersky Who Calls.

«Лаборатория Касперского» напоминает об основных правилах безопасности: никогда не сообщайте третьим лицам, даже если они представляются сотрудниками банков или государственных учреждений, конфиденциальную информацию, в том числе одноразовый код из SMS или push-уведомления; не переходите по сомнительным ссылкам из сообщений в мессенджерах и SMS; установите решение, определяющее мошеннические и спам-номера; помните, если предложение по телефону или в интернете звучит слишком заманчиво, чтобы быть правдой, то, скорее всего, это фейк.

Для защиты от телефонного спама и мошенничества «Лаборатория Касперского» предлагает решение Kaspersky Who Calls. Когда поступает входящий вызов, оно подсказывает, кто звонит: банк, магазин, доставка или кто-то другой. Алгоритмы машинного обучения, которые используются в решении, также выявляют спамеров и подозрительные номера — вероятных мошенников. Для определения неизвестных вызовов в Kaspersky Who Calls не нужен номер телефона и список контактов: приложение не скачивает данные пользователей и не публикует их.