Абоненты ТТК стали чаще подключать антивирусное ПО

За лето 2020 г. абоненты компании «ТрансТелеКом» приобрели на 8% больше лицензий антивирусного ПО, чем за аналогичный период 2019 г.

Наиболее популярным продуктом среди пользователей является Kaspersky Internet Security стоимостью 149 руб. в месяц с бесплатным тридцатидневным периодом использования.

В настоящее время абонентам ТТК на всей территории России доступны продукты для безопасного использования интернета от Dr.Web, ESET NOD 32, Kaspersky и Avast. Подключать подписку на антивирусы можно как на ежемесячной основе, так и единовременно на год, при этом также предусмотрен тридцатидневный промо-период.

Абоненты ТТК могут воспользоваться и другими возможностями защиты приватности – определителем номера Kaspersky Who Calls, приложением «Родительский контроль» Kaspersky Safe Kids.

Узнать больше об антивирусных продуктах для абонентов ТТК и оформить подписку можно через личный кабинет абонента ТТК.