МТС отправит спамеров говорить с автоответчиком

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, запустила бесплатное решение по защите абонентов от спам-звонков, которое автоматически с помощью анализа big data перенаправляет нежелательные вызовы на специальный голосовой ящик.

Основное отличие нового решения «Базовая защита от спам-звонков» от существующих антиспам-сервисов МТС заключается в том, что абонент может прослушать оставленное в ящике голосовое сообщение по бесплатному короткому номеру или персональной ссылке – абонент получает SMS-уведомление о поступившем вызове. Таким образом, пользователь не пропустит нужную ему информацию и сможет ознакомиться с ней независимо от модели телефона и наличия интернета.

В новой разработке МТС использует алгоритмы, которые на базе машинного обучения, анализа big data и обращений абонентов позволяют с высокой точностью выявлять сомнительные и спам-вызовы. Такие номера заносятся в постоянно обновляемый «черный» список.

На большинстве тарифных планов новая функция «Базовая защита от спам-звонков» уже включена в первоначальный пакет услуг. Абоненты, у которых защита не активирована, могут подключить её самостоятельно с помощью команды *111*0867*1#.

На сети МТС действует автоматизированная система, которая в режиме онлайн выявляет и блокирует SMS с признаками мошенничества и спама, в том числе с использованием различных способов подмены номеров. Кроме аппаратно-программных и организационных решений компания предлагает ряд сервисов по противодействию спаму:

Услуга «Черный список» по блокировке звонков и SMS: абонент сам вносит нежелательные номера для блокировки.

Услуга «Блокировка спам-звонков»: при входящем вызове номера сверяются со спам-базой по технологии big data. Информация о заблокированных вызовах приходит в SMS-сообщении.

Приложение «МТС Кто звонит» — версия приложения Kaspersky WhoCalls для абонентов МТС. Проверяет номера при входящем вызове и предупреждает о принадлежности номера к спаму или организации с возможностью блокировки нежелательных номеров по желанию абонента.

Услуга «Отписка от SMS-рассылок» по номеру 4424.

Блокировка рекламы в интернет-браузерах.