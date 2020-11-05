«Лаборатория Касперского»: доля спам-звонков в 2020 году составила 63%

По данным анонимизированной статистики Kaspersky Who Calls, почти две трети (63%) всех входящих вызовов с неизвестных номеров у российских пользователей в 2020 году оказались спамом. При этом зимой, до введения ограничительных мер из-за распространения коронавируса, среди таких звонков фиксировалось больше предложений с займами, а с июля, после того, как были сняты наиболее строгие ограничения в рамках борьбы с пандемией, их доля уменьшилась, уступив место звонкам от коллекторов.

«Лаборатория Касперского» также проанализировала статистику звонков с жалобами на мошенничество и выяснила, что их всплеск в 2020 году наблюдался во второй половине мая. По этому показателю весной Москва и Московская область продемонстрировали наибольший рост среди регионов России: количество звонков с подозрением на мошенничество увеличилось на 46% и 51% соответственно. Также в топе «рейтинга» оказались Новосибирская (рост на 36%), Архангельская (36%) и Ленинградская (36%) области.

Летом подозрительная активность пошла на спад и в столице, и в регионах. На данный момент доля звонков с подозрением на мошенничество составляет 6,7% от всех входящих с неизвестных номеров.

«Мы призываем людей не терять бдительность: телефонные мошенники всё ещё активны. Они постоянно меняют свои тактики, адаптируют их под текущую повестку, чтобы не вызывать подозрений с первых секунд разговора. Как и раньше, их цель заключается прежде всего в том, чтобы получить доступ к платёжным данным клиентов банков, — отметил Виталий Воробьёв, аналитик Kaspersky Who Calls. — Следует с осторожностью относиться к звонкам от незнакомых людей и помнить о том, что ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать им ПИН-коды от карт, данные учётных записей, а также одноразовые пароли, которые приходят по СМС или в push-уведомлениях».

Для защиты от телефонного спама и мошенничества «Лаборатория Касперского» предлагает решениеKaspersky Who Calls. Решение во время звонка показывает название организации или владельца номера и категорию звонка («займы», «служба доставки» и т.д.), а также уведомляет, были ли жалобы на спам с этого номера. При этом Kaspersky Who Calls не запрашивает мобильный номер пользователя и не передаёт данные его контакт-листа.