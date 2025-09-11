Разделы

При содействии Сбербанка обезврежена преступная группа, похищавшая деньги со счетов умерших россиян

Злоумышленники осуществляли доступ к базам данных операторов связи, ФНС России и других государственных органов, чтобы в кратчайшие сроки получать актуальную информацию о дате смерти абонента и производить перевыпуск SIM-карт жертв по поддельным документам. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Новый экземпляр SIM-карты позволял мошенникам получить доступ к сервисам, которые были привязаны к данному номеру ― от банковских сервисов до аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах, что позволило похищать денежные средства удаленно.

Злоумышленники действовали на территории г. Москвы и Московской области, Саратовской области, Краснодарского края, Республики Крым и Севастополя. В состав преступного сообщества в том числе входили сотрудники операторов связи и государственных структур. Удалось установить, что преступники причастны к хищению более 50 млн руб.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Пользуясь служебным положением, преступники быстро получали информацию о смерти человека и организовывали перевыпуск его SIM-карты, чтобы в дальнейшем получить доступ к онлайн-банку и вывести оттуда деньги. Проходило много времени, прежде чем родственники умершего осознавали, что со счета их близкого человека пропали средства. Злоумышленники пытались добраться и до счетов клиентов «Сбера», однако наш антифрод пресек эти попытки. Похитить деньги им не удалось. При этом выявленная экспертами киберезопасности Сбера системность позволила в дальнейшем совместно с ФСБ и МВД установить механизм совершения преступлений, выйти на участников преступной группировки и обезвредить их. Мы ведем активную работу по привлечению злоумышленников к уголовной ответственности, оказываем всестороннюю поддержку правоохранительным органом, чтобы мошенники не смогли уйти от наказания».

Возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренного, п. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК России «Кража, совершенная группой, в особо крупном размере», ч. 3 ст. 272 УК России «Неправомерный доступ к компьютерной информации», ч. 3 ст. 183 УК России «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну», ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК России «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)».

