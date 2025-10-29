Разделы

«Сбер» предупреждает: число атак мошенников с использованием фейковых аккаунтов известных лиц увеличилось в 10 раз

С начала октября 2025 г. «Сбер» зафиксировал десятикратный рост попыток мошенничества в мессенджерах с помощью фейковых аккаунтов известных персон. Мошенники создают поддельные страницы государственных деятелей, генеральных директоров и топ-менеджеров компаний и других известных личностей. Самая популярная схема ― «фейк босс», или якобы сообщение от имени руководителя.

Имя и фамилия на фейковой странице совпадают с данными настоящего человека, в профиле — его фотография. Рассылки идут как знакомым, в том числе коллегам, так и незнакомым людям, с кем по роду деятельности потенциально может быть близка известная личность, чьё имя используется для обмана. Мошенники собирают данные из открытых источников и в теневом сегменте интернета (даркнет).

Самой популярной схемой является «фейк босс», когда псевдоруководитель направляет сообщение о скором звонке от «куратора» ― якобы сотрудника правоохранительных органов и силовых структур. Как правило, в сообщении запугивают серьёзной проверкой или расследованием, мошенники могут направлять в подтверждение поддельные документы. Затем «куратор» выманивает персональную и деловую конфиденциальную информацию и предлагает «защитить» свои сбережения — перевести их на «безопасный счёт» или передать курьеру-дропу.

При этом, если ранее целью схем «фейк босс» в первую очередь были сотрудники финансовых отделов, бухгалтера, чтобы выманить средства компании, то теперь такие сообщения мошенники рассылают широкой аудитории, апеллируя статусом и авторитетом известных личностей.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Методы мошенничества постоянно совершенствуются, и сейчас злоумышленники всё чаще прибегают к помощи искусственного интеллекта. Они способны создавать реалистичные голосовые и визуальные подделки, так называемые дипфейки, имитируя внешность и манеру речи реальных людей. Используя виртуального двойника, преступники записывают видеообращения или аудиосообщения, что значительно усиливает доверие жертвы и затрудняет распознавание обмана. Лучшей мерой предосторожности в таком случае выступает умение критически оценивать ситуацию. Если вы получили сообщение якобы от известного лица, но ни разу ранее не общались с ним лично, либо речь идёт о денежных операциях, сборе личной или конфиденциальной информации, угрозах ― высока вероятность столкновения с мошенниками. Поддельные аккаунты нередко обладают характерными признаками, которые сложно скрыть: важно обращать внимание на дату создания аккаунта и сроки последнего обновления имени пользователя. Это позволит вовремя выявить потенциально опасный профиль и избежать рисков стать жертвой мошеннических схем. Для вашей же безопасности рекомендуем незамедлительно сообщать о подозрительных аккаунтах в службу поддержки мессенджера, чтобы предотвратить дальнейшую активность преступников».

