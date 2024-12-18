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«Сбер» и МВД России будут разрабатывать и совершенствовать технологии для борьбы с дипфейками

Сбербанк и Экспертно-криминалистический центр МВД России подписали соглашение о сотрудничестве.

Мошенники всё чаще применяют технологию DeepFake для обмана граждан. Чтобы эффективнее противостоять злоумышленникам, необходимо наладить более тесное взаимодействие банков и правоохранителей. Работа над решением этой задачи уже ведётся. Так, «Сбер» и Экспертно-криминалистический центр (ЭКЦ) МВД будут вместе разрабатывать высокотехнологичные решения для выявления дипфейков, совершенствовать существующие решения и использовать их для раскрытия преступлений.

Соглашение о сотрудничестве в этом направлении подписали заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов и генерал-лейтенант полиции, начальник Экспертно-криминалистического центра МВД России Вадим Казьмин.

Кроме того, соглашение предусматривает обмен опытом и совместные исследования, которые могут помочь в раскрытии преступлений с использованием современных технологий.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Два года назад мы запатентовали технологии по выявлению дипфейков, которые позволяют обнаружить подделку с точностью 98%. Но успешно противодействовать преступникам можно только сообща, объединяя усилия всех участников во имя безопасности граждан. «Сбер» готов делиться своими достижениями в этой сфере, чтобы защищать интересы россиян. Вместе с Экспертно-криминалистическим центром МВД мы будем работать над новыми высокотехнологичными решениями для борьбы с кибермошенничеством».

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Вадим Казьмин, начальник Экспертно-криминалистического центра МВД России, отметил: «Достигнутые договорённости для нас имеют высокую значимость в контексте научно-технического развития криминалистического обеспечения расследования IT-преступлений. Объединение усилий разработчиков «Сбера» и экспертов-криминалистов МВД России в области исследования модифицированного аудио- и видео контента позволит эффективнее противодействовать преступлениям с использованием современных технических решений».

DeepFake — технология подмены (синтеза) изображения, видео или голоса, которую мошенники используют, чтобы войти в доверие к своим жертвам, имитируя знакомых им людей. На реализацию мошеннической схемы с технической точки зрения использование дипфейков не влияет, и поэтому для системы антифрода «Сбера» нет разницы, задействован дипфейк для обмана или нет, — банк в любом случае останавливает подозрительные транзакции. Сегодня эффективность системы антифрода «Сбера» достигает 99,8%, утверждают в банке.

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