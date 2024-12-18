Казьмин Вадим
|18.12.2024
|«Сбер» и МВД России будут разрабатывать и совершенствовать технологии для борьбы с дипфейками 1
Казьмин Вадим и организации, системы, технологии, персоны:
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
|Кузнецов Станислав 127 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.