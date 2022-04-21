«T1 Cloud» запустил решение многофакторной аутентификации на основе Multifactor

Облачный провайдер «T1 Cloud» запустил инструмент для надёжной аутентификации сотрудников организаций и внешних пользователей при доступе к корпоративным ресурсам на основе Multifactor – системы двухфакторной аутентификации и контроля доступа для любого удаленного подключения.

Услуга предполагает аутентификацию пользователей вторым фактором при доступе к любым корпоративным ресурсам (VPN, VDI, Windows и Linux-инфраструктура, облачные приложения) с поддержкой технологии единого входа (SSO). Внедрение услуги в организации занимает от 2 часов.

Инструмент для надёжной аутентификации пользователей обеспечивает безопасность доступа к информационным ресурсам и сетевой инфраструктуре компании, снижает риск неавторизованного доступа на 99%, не создавая новых рисков, предотвращает кражу учетных записей, утечку данных и сетевые атаки, а также защищает любые ресурсы независимо от их типа.

Среди ключевых преимуществ услуги можно выделить создание дополнительного уровня безопасности помимо основного метода аутентификации, комфортный доступ внешних пользователей к корпоративным ресурсам без ущерба для безопасности, непрерывности и целостности бизнес-процессов, а также оптимизацию затрат на ИТ-поддержку и процессы управления доступом.

«Многофакторная аутентификация T1 Cloud» позволяет защитить средства коммутации, аппаратные и программные межсетевые экраны (Check Point, Cisco, Usergate, Citrix Gateway), средства облачной виртуализации (Vmware vCloud, Huawei Cloud), удалённые рабочие станции и VDI (Citrix, RDP, Vmware Horizon), облачные приложения (GSuite, Trello, Salesforce, Slack), Windows-инфраструктуру (Outlook Web Access, Windows VPN, NPS, Remote Desktop Gateway) и Linux-инфраструктуру (OpenVPN, SSH, Sudo).

10 простых шагов: как импортозаместить коммуникационную платформу Цифровизация

Услуга «Многофакторная аутентификация T1 Cloud» также предоставляет возможность настроить групповые политики доступа, например, способы аутентификации, информационные ресурсы и объекты доступа, а также ограничить доступ по IP-адресу, диапазону адресов или по дням недели и времени.

«Мультифактор» – российский разработчик системы IAM, преимуществом которого является использование модели Software-as-a-Service, что минимизирует затраты на развертывание и поддерживание локальной инфраструктуры. Используемая модель распространения ПО не создает новых рисков за счет разделения первого и второго фактора: пароли циркулируют там же, а дополнительный уровень защиты устанавливается поверх старой архитектуры. Особенностью проекта являются современные способы проверки второго фактора: собственное мобильное приложение, телеграм-бот, биометрия, аппаратные OTP- и FIDO2-токены, а также традиционные SMS, звонки и приложения с OTP, – сказал Константин Ян, генеральный директор компании «Мультифактор». – Мы рады началу сотрудничества и уверены в плодотворной работе с компанией «T1 Cloud».

«Реализация кибер-риска в компаниях становится лишь вопросом времени, если превентивно не принять мер защиты подключений к корпоративным ресурсам. Игнорирование рисков может привести к финансовым потерям, ущербу репутации, краже интеллектуальной собственности и коммерческой тайны. Услуга «Многофакторная аутентификация T1 Cloud» – простое, легковесное, не требующее дополнительных капитальных затрат на инфраструктуру и лицензии сторонних вендоров гибридное решение, которое поможет нивелировать эти риски», – отметил Михаил Авсеенко, руководитель направления продуктов информационной безопасности «T1 Cloud».