Granulex Recovery стал доступен для Dynamic Directory

НТЦ ИТ РОСА, российский разработчик инфраструктурного и системного программного обеспечения, и ООО «МД Информационные Системы», российский разработчик решений для телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения, сообщили о доступности Granulex Recovery 2.5.0 для Dynamic Directory. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

Granulex Recovery предназначен для резервного копирования, сравнения и выборочного восстановления данных LDAP-каталога. Решение помогает администраторам быстро находить ошибочные или нежелательные изменения, сравнивать текущее состояние каталога с резервной копией и восстанавливать только нужные объекты или атрибуты без полного восстановления всей базы.

Dynamic Directory — корпоративная служба каталога для построения единого домена и управления доступом в Linux-инфраструктуре. Решение используется для централизованного управления пользователями, устройствами, группами и доступом в корпоративной инфраструктуре. От корректности данных каталога зависит доступ сотрудников к рабочим станциям, приложениям, корпоративным сервисам и критичным бизнес-системам. Ошибки в каталоге могут возникать из-за некорректной работы административных скриптов, действий оператора, сбоев автоматизации, последствий миграции или киберинцидентов.

Granulex Recovery 2.5.0 поддерживает ручное и автоматическое резервное копирование, сравнение резервной копии с текущим состоянием каталога, выявление удаленных, измененных и перемещенных объектов, а также точечное восстановление данных. Такой подход позволяет исправлять последствия нежелательных изменений без тяжелого полного отката каталога, который может занять больше времени и затронуть полезные изменения.

В версии 2.5.0 реализована автоматическая очистка хранилища от старых файлов резервных копий, проверка целостности резервных копий с помощью контрольных сумм, сравнение и восстановление DNS-записей, хранящихся в каталоге. Также расширены возможности графического интерфейса для сравнения и восстановления компьютеров, правил HBAC, правил SUDO и политик паролей. В обновлении улучшена работа интерфейса и исправлены ошибки, связанные с доменами третьего уровня, восстановлением атрибутов перемещенных объектов и формированием CSV-отчетов с многозначными атрибутами.

«Dynamic Directory закрывает одну из базовых задач импортонезависимой инфраструктуры — централизованное управление пользователями, группами, устройствами и доступом. Для крупных заказчиков важна не только функциональность каталога, но и предсказуемость его эксплуатации, возможность быстро увидеть, что изменилось, и вернуть только нужные объекты без остановки сервиса. Совместимость Granulex Recovery с Dynamic Directory усиливает этот контур и дает администраторам инструмент для более безопасной ежедневной работы с критичными данными каталога», — отметил Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию НТЦ ИТ РОСА.

«Для корпоративных каталогов критична не только доступность, но и точность данных. Ошибка в группе, политике или атрибуте пользователя может повлиять на доступ к десяткам сервисов, при этом полный откат каталога часто не нужен и может создать дополнительные риски. Granulex Recovery создан для таких сценариев. Администратор видит изменения, выбирает нужный объект или атрибут и восстанавливает только его. Поддержка Dynamic Directory расширяет применение Granulex в отечественных инфраструктурах и помогает заказчикам снижать зависимость от зарубежных инструментов администрирования», — сказал Сергей Абдулазизов, генеральный директор ООО «МД Информационные Системы».