Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Устранена уязвимость в сканере безопасности Rapid7 Nexpose

Безопасность Техническая защита
, Текст: Владимир Бахур

Эксперт Positive Technologies Михаил Ключников выявил уязвимость в продукте Rapid7 Nexpose, которая позволяет злоумышленникам c низкими привилегиями в системе получать неавторизованный доступ к ресурсам и данным. Уязвимость присутствует в компонентах Security Console версии 6.6.48 и ниже.

Продукт Nexpose — это инструмент для управления уязвимостями, который позволяет компаниям оперативно выявлять бреши в защите их инфраструктуры.

Уязвимость CVE-2020-7383 позволяет провести атаку типа «внедрение SQL-кода», в результате чего авторизованный злоумышленник может получить доступ к некоторым данным, хранящимся в базе данных. Они могут включать в себя информацию о найденных уязвимостях, проведенных сканированиях, политиках. Также используя внедрение SQL-кода атакующий может проводить DoS-атаки на базу данных, что приводит к нарушению нормальной работы веб-интерфейса.

«Данная уязвимость позволяет авторизованному злоумышленнику получить доступ к некоторым данным, хранящимся в базе данных, изменять их или добавлять новые записи, — сказал Михаил Ключников. — Причем эксплуатировать ошибку можно даже обладая низкими привилегиями в системе — это позволит получить доступ к данным, которые не должны видеть пользователи с таким уровнем прав».

Уязвимость получила оценку 6,5, что соответствует среднему уровню опасности. Разработчик продукта Nexpose, компания Rapid7, опубликовала обновления, в которых ошибка исправлена.



MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов Zepp E: стильный аксессуар для спорта

Обзор BQ 5045L Wallet: смартфон с NFC за 5000 рублей

Техноблог

Экологическая катастрофа быстрей случится от беспроводных зарядок, чем от обычных

Обзор смартфона CAMON 15 Pro: создан для социальных сетей

Показать еще

Наука

Апокалипсис? Бетельгейзе ближе к Земле, чем мы думали

Самое раннее свидетельство существования человека на Аравийском полуострове — следы, которым 120 тысяч лет

Новая форма магнитоэлектрического эффекта — путь к многообещающему способу хранения данных

Ученые выяснили, как появилась вода на Земле
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Почему телеком-компании отказываются от классического железа Почему телеком-компании отказываются от классического железа Oracle Online Security Day Oracle Online Security Day CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра Oracle Retail Day Online Oracle Retail Day Online