Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Wildberries&Russ запускает тестирование индивидуальных рейтингов для каждого варианта товара

На платформе Wildberries запускается тестирование обновленного отображения отзывов и оценок товаров. Вместо общего рейтинга для всей карточки товара часть покупателей, которые попадут в тестовую группу, увидят отдельные оценки для каждого артикула. Например, если в карточке объединены дорогой товар и аксессуар к нему или товары разной стоимости, рейтинг будет отображаться отдельно для каждого товара. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Это позволит пользователям получать более точную информацию, а продавцам — конкурировать в наиболее справедливых условиях. Ранее недобросовестные продавцы могли искусственно завышать рейтинги, добавляя новые товары к уже популярным карточкам. Теперь такая схема станет невозможной.

Согласно исследованию Wildberries, 80% клиентов считают важным видеть оценку именно того варианта товара, который они планируют купить.

По итогам тестирования будет принято решение о запуске обновленной системы рейтинга на всех пользователей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Ozon становится конкурентом «Авито» и «Почты России». Тестируется доставка личных посылок между пунктами выдачи заказов

Эксперт по кибербезопасности бесследно исчез в США. Работодатель без объяснения причин удалил его профиль. Розыск ведет ФБР

Майнеров оставят без денег и начнут гонять по всей России. Власти вводят новый запрет на добычу криптовалюты на долгие годы. Опрос

Суд не может вынести приговор создателю Chronopay. Судье поступили угрозы

Европа собралась ввести налог на обновления iPhone

Смартфонов на Wildberries станет меньше, но россияне этому обрадуются. Кардинально усиливается борьба с поддельными iPhone. Опрос

Конференции

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Обзор беспроводных наушников Baseus Bowie H1i: Hi-Res Audio, 100 часов работы и ANC

Лучшие флагманские TWS-наушники 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153