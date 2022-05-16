«Яндекс маркет» и «М.Видео-Эльдорадо» будут совместно развивать продажи и доставку бытовой техники и электроники в России

«Яндекс маркет» и группа «М.Видео-Эльдорадо» договорились о сотрудничестве: партнеры будут вместе развивать продажи и доставку электроники и бытовой техники в стране. Компании планируют работать по всем доступным на сегодня моделям продаж — это в том числе Click & Collect (самовывоз из магазинов торговой сети) и экспресс-доставка «Яндекса». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Благодаря этому сотрудничеству пользователи смогут заказать на «Маркете» товары из ассортимента торговой сети «Эльдорадо» и получить их любым удобным способом — например, в ближайшем пункте выдачи заказов (ПВЗ), магазине или с доставкой за один-два часа.

Сейчас покупателям на «Маркете» доступно несколько сотен товаров торговой сети «Эльдорадо» с доставкой через логистическую систему «Яндекс маркета», в ближайшее время добавится возможность доставки напрямую со складов «М.Видео-Эльдорадо». До конца 2022 г. на маркетплейсе появится весь ассортимент ритейлера — это десятки тысяч моделей электроники и бытовой техники: товары для дома и кухни, для здоровья и ухода за собой, телевизоры, встраиваемая и климатическая техника, смартфоны, ноутбуки, аксессуары и многое другое, что существенно расширит доступный пользователям «Яндекс маркета» ассортимент бытовой техники и электроники.

«М.Видео-Эльдорадо» планирует использовать все модели продаж на «Маркете». Это FBY (торговля со склада «Яндекса» и доставка с его же помощью), DBS (Delivery by Selller — магазин сам хранит и доставляет заказы), FBS (Fulfillment by Seller — продажи со склада магазина и доставка с помощью «Яндекса»), FBS Express (торговля со склада продавца и экспресс-доставка «Яндекса»), Click & Collect (самовывоз из магазинов торговой сети). Партнеры планируют завершить все этапы интеграции до конца 2022 г.

Таким образом, при заказе на маркетплейсе товары из «Эльдорадо» можно будет получить разными способами. Среди них — самовывоз из магазинов сети или ПВЗ «Маркета», курьерская доставка, а также экспресс-доставка, если она действует в конкретном регионе. За заказы на маркетплейсе можно будет рассчитаться сразу или постепенно — частями. Пользователи смогут купить товары и в кредит. А те, у кого есть подписка на «Плюс», будут получать за заказы кешбэк баллами.

Партнеры не исключают дальнейшее расширение сотрудничества, например, через интеграцию программ лояльности. Кроме того, могут появиться другие совместные проекты компаний на стыке онлайн- и офлайн-торговли.

Это не первое сотрудничество «Маркета» с крупными продавцами техники. В сентябре 2021 г. компания «Билайн» запустила на сервисе продажи смартфонов, аксессуаров, сим-карт и других товаров. А в декабре 2021 г. на маркетплейсе разместила свои товары торговая сеть «Ситилинк».

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«Яндекс маркет»» — сервис для покупок, который продает больше 30 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. К нему подключились уже почти 28 тыс. магазинов-партнеров. Сервис может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на маркетплейсе можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет Express».

Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». Общие продажи (GMV) группы превышают 570 млрд руб. с НДС по итогам 2021 г.

По состоянию на 31 декабря 2021 года Группа объединяет 599 магазинов под брендом «М.Видео», 659 магазинов под брендом «Эльдорадо» в более чем 370 городах России. Общая площадь магазинов складской инфраструктуры группы составляет 2147 тыс. кв. м.