«Перекрёсток» интегрировал «Экспресс-скан» в мобильное приложение торговой сети

Торговая сеть «Перекрёсток» добавила в мобильное приложение возможность покупки товаров с помощью «Экспресс-скана». Обновление доступно в приложении «Перекрёсток» для iOS и Android покупателям Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Воспользоваться сервисом «Экспресс-скан» можно в 589 супермаркетах «Перекрёсток», до конца года число торговых объектов будет увеличено.

Интеграция сервиса «Экспресс-скан» делает мобильное приложение «Перекрёсток» более омниканальным. В нём также доступны: информация о скидках и персональных предложениях, акциях; сервис доставки продуктов и возможность оформить самовывоз из магазина; чат с оператором; данные о программах лояльности и история заказов. При этом интерфейс приложения интуитивно понятен. Объединение всех функций, полезных для покупателя, в одном мобильном приложении позволяет торговой сети упрощать клиентский путь и способствует росту NPS.

При использовании приложения для покупателей действуют промо-акции, а также начисляются стандартные баллы за покупки, как при обычной оплате. В «Экспресс-скане» также доступна опция оплаты баллами. В случае необходимости подтвердить охране магазина списание средств за приобретение товаров достаточно показать историю покупок в мобильном приложении.

«Новая технология особенно актуальна на фоне продолжающейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране. Стоит отметить, что «Экспресс-скан» показал высокий спрос у наших покупателей не только из-за минимизации контактов во время пандемии, но и по причине скорости и удобства оплаты. Мы видим, что бесконтактные системы становятся основой нового тренда. Мы сделали еще один шаг в развитии мобильного приложения «Перекрёсток», которое становится ещё более удобным и комфортным как при онлайн-покупках, так и в офлайн», – сказал Илья Тимченко, директор по развитию омниканального бизнеса торговой сети «Перекрёсток».

«Экспресс-скан» — собственная разработка Х5 Group, созданная для повышения безопасности посетителей магазинов и быстрого автоматизированного процесса покупки. Пилот был запущен в сентябре 2020 г. Чтобы приобрести товары достаточно отсканировать QR-код на входе, подтвердить магазин и далее отсканировать штрихкоды всех выбранных продуктов. Оплатить покупки можно также непосредственно в приложении, минуя кассу. Ближайший подключенный к сервису магазин можно найти на интерактивной карте приложения.

По данным аналитики, еженедельно с помощью «Экспресс-скана» совершают покупки более 12 тыс. человек, большинство из них — постоянные пользователи. Средний чек коррелирует с аналогичным показателем покупок традиционным способом. «Экспресс-скан» наиболее востребован в вечерние часы пик (18–20 часов). Также потребителям удобно пользоваться сервисом в обеденный перерыв — совершать быструю покупку в целях экономии времени. Постоянный пользователь «Экспресс-скана» в среднем тратит в магазине на три минуты меньше, чем стандартный посетитель (покупательский путь последнего занимает, как правило, 8 минут).

Покупка алкоголя с помощью «Экспресс-скана» доступна только при наличии в магазине касс самообслуживания. В этом случае при оплате покупателю необходимо выбрать в приложении раздел «Оплата на кассе самообслуживания». Затем в приложении формируется QR-код, который позволяет передать корзину покупок на кассу. Далее по стандартному процессу сотрудник магазина подтверждает возраст, и покупатель завершает свою покупку.