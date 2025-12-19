Wildberries запускает платформу экспресс-доставки еды и товаров

РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) запустила в тестовом режиме платформу «Экспресс» в мобильном приложении Wildberries. Платформа объединит товары с экспресс-доставкой и самовывозом из магазинов партнеров маркетплейса. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

«Экспресс» представляет собой отдельную витрину внутри приложения, где можно выбрать товары, доступные для получения от 1 до 4 часов. На ней представлены самые разные категории со срочным спросом: от продуктов питания и готовой еды до аптечных товаров, живых цветов и продукции повседневного спроса.

Перейти на платформу можно прямо со страницы каталога в приложении. При входе пользователь указывает адрес доставки — на его основе система формирует витрину с доступными товарами и продавцами. Она включает в себя: разделы с категориями товаров; акционные подборки; отдельные полки магазинов с предложениями партнеров, работающих в формате экспресс-доставки или самовывоза товаров.

Экспресс-доставка

При сценарии с экспресс-доставкой покупатель может перейти на витрину магазина, изучить его ассортимент и добавить товары в отдельную корзину, которая формируется исключительно под заказ этого магазина. Для экспресс-доставки доступны на выбор временные слоты для получения заказа, а также отображается прогресс-бар достижения минимальной суммы корзины, если она установлена продавцом.

Самовывоз

Товары и продавцы, работающие по модели «Самовывоза» (Click&Collect), также представлены на платформе «Экспресс». В этом сценарии покупатель выбирает ближайшую точку самовывоза и приходит в удобное время, чтобы забрать свой заказ. Такой формат позволяет получить товары максимально быстро и расширяет ассортимент за счет подключения офлайн-магазинов партнеров.

На этапе тестирования на платформе уже представлены крупные игроки ритейл-рынка и сервисов доставки. Пользователи могут найти полки с продавцами, работающими в формате экспресс-доставки продуктов питания и готовых блюд. Пул партнеров будет постепенно расширяться по мере развития и масштабирования платформы.

«Платформа «Экспресс» объединяет ключевые сценарии быстрой покупки на Wildberries — экспресс-доставку и самовывоз — в единую витрину с понятным пользовательским путем. Такой формат позволяет покупателям быстрее находить нужные товары и выбирать удобный способ получения, а партнерам — масштабировать продажи в модели быстрой доставки без изменения своей операционной логики», — отметила руководитель направления доставки силами продавца РВБ Елизавета Шлеин.

Функционал уже доступен для российских пользователей в мобильном приложении Wildberries на iOS и Android — достаточно обновить приложение до последней версии. Уже в 2026 г. платформа начнет работать и на сайте маркетплейса.