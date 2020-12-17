Исследование: половину покупок в интернете россияне совершают с мобильных устройств

«Яндекс.Маркет» и компания GfK Rus провели ежегодное исследование аудитории интернет-магазинов.

Согласно результатам исследования, доля покупок, сделанных с мобильных устройств, в 2019 г. составлявшая 36%, в 2020 г. сравнялась с долей покупок на компьютерах. Покупая на мобильных, люди в два раза чаще пользуются приложениями магазинов, чем их сайтами.

Самые распространенные действия перед покупкой — чтение отзывов (31,5% опрошенных), сравнение похожих товаров (29%) и цен на них в разных магазинах (28%). Среди показателей надежности магазина одинаково часто называют опыт знакомых, возможность оплаты при получении товара и положительные отзывы в интернете.

Самая привлекательная акция — бесплатная доставка (60,5%). На втором месте — скидки (44%). На третьем — скидки по промокодам и купонам (31%), примерно так же популярны зачисление кэшбэка на банковскую карту (30 %) и акции формата «2 + 1» (29%).

Доля покупок, оплаченных банковской картой на сайте магазина, выросла с 37% в прошлом году до 53% в этом. Доля покупок, оплаченных картой при получении, которая понемногу росла в последние годы, в этом году сократилась. Возможно, дело в коронавирусе: оплата картой при получении остается самым популярным вариантом ответа на вопрос о наиболее удобном способе расчета, его доля даже немного выросла.

Наиболее распространенный вариант доставки — самовывоз из магазина или пункта выдачи, так были получены последние покупки 57% опрошенных. Популярность доставки курьером (22%) и по почте (11%) понемногу снижается. Частота использования постаматов (6%) медленно, но растет.