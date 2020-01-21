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«Связной» доставил более 700 млн товаров более чем на 8,2 млрд рублей в 2019 году

Финансовые результаты Ритейл Розница Логистика Техника

Российский ритейлер «Связной» подвел итоги курьерской доставки в 2019 г. Внушительные цифры наблюдаются по основным показателям: более 700 млн товаров отправились к своим покупателям и более 8,2 млрд руб. покупатели заплатили курьерам или банковской картой при заказе. Это результаты без учета тех заказов, которые были получены с помощью услуги «самовывоз из магазина». При том, что у «Связного» почти 5 тыс. магазинов в офлайне.

Средний чек всех заказов с доставкой составил 11,7 тыс. руб., а самым популярным товаром ожидаемо стал смартфон — общая сумма почти 5 млрд руб. Следом идут умные часы и браслеты на сумму 725 млн руб. Также в топ заказов курьером вошли аксессуары, наушники, крупная и мелкая бытовая техника.

Выяснился и самый дорогой заказ — его обладатель получил с доставкой шесть смартфонов iPhone 11 Pro Max 512 ГБ на сумму почти 800 тыс. руб. и был оформлен в Москве. Если говорить о конкретных товарах, то чаще всего клиенты «Связного» заказывали в 2019 г. наушники Apple Air Pods — 40 тыс. комплектов, а потратили больше всего на iPhone XR 64 ГБ — таких смартфонов купили на сумму 1,2 млрд руб.

Во время предновогоднего ажиотажа покупатели выбрали лидеров среди товаров «под елку» — ими стали наушники Apple Air Pods первого поколения, умная колонка «Яндекс станция мини» и две модели смартфонов Samsung Galaxy: A505 64 ГБ и А50 64 ГБ.

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