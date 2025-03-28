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«Ситилинк» подключается к сервису самовывоза Click&Collect Wildberries

Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries&Russ) подключила к сервису самовывоза (Click&Collect) «Ситилинк» — одного из российских интернет-магазинов электроники и бытовой техники. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Подключение будет происходить в несколько этапов. На первом этапе тестирования на онлайн-витрине будут доступны товары из ассортимента «Ситилинка» в категории «Электроника» — более 8 тыс. товаров. На следующем этапе число доступных товаров на платформе будет расширено до 25–30 тыс. наименований, добавятся категории бытовой, садовой, офисной техники и другие популярные товары.

Для совершения покупки клиенту достаточно найти необходимый товар «Ситилинка» на онлайн-витрине Wildberries, выбрать на карте ближайший для самовывоза магазин ритейлера и оплатить заказ на сайте или в приложении маркетплейса. Уже в течение одного часа заказ будет готов к выдаче в «Ситилинке», поскольку складские площади магазинов вмещают до 30 тыс. товарных позиций.

На старте тестового запуска будут подключены несколько торговых точек ритейлера в Москве и Санкт-Петербурге. В дальнейшем география самовывоза и ассортимент будут масштабированы на всю сеть «Ситилинка».

Click&Collect — это новый сервис Wildberries, который предлагает пользователям забронировать товары на платформе и получить их в магазинах и иных торговых точках партнера. Сервис уже работает на сайте и в мобильном приложении маркетплейса на iOS и Android. Обновлять приложение в данном случае не требуется.

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