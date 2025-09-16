Жилье для айтишников: двушки и трешки вместо студий

ИT-специалисты чаще всего покупают квартиры, в пространстве которых можно обустроить отдельный кабинет для работы. При этом студии и однокомнатные квартиры не пользуются у них популярностью, а наиболее востребованной локацией при выборе жилья для айтишника является запад Москвы — таковы результаты совместного исследования группы «Родина» и компании «НДВ Супермаркет Недвижимости». Об этом CNews сообщили представители группы «Родина».

Как правило, ИT-работники предпочитают двух- и трехкомнатные квартиры площадью около 50 кв. м и 75 кв. м соответственно. Востребованы лоты с террасами, кладовыми, подземным паркингом с зарядкой для электромобилей. Дополнительными преимуществами считаются наличие рядом с ЖК зеленых зон, а также высокий уровень цифровизации жилого комплекса.

«Одним из важнейших факторов для работников сферы ИT является возможность комфортно работать в удаленном формате. Логично, что данная категория покупателей недвижимости максимально заинтересована в наличии передовой цифровой инфраструктуры в ЖК, а также реализации разнообразных сценариев «умного дома». Причем чем выше сегмент жилья, тем выше требования к данному фактору», — сказал совладелец и сооснователь группы «Родина».

Как сообщила Елена Чегодаева, руководитель департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости», примерно половину сделок по покупке недвижимости айтишники совершают с использованием ипотеки. Чаще всего это жилье бизнес-класса, преимущественно без отделки: средний бюджет на «двушку» составляет 25–50 млн руб., на «трешку» — 32–60 млн руб.

Как отмечает Антон Винер, важным условием для сотрудников ИT-сферы является развитая и высококлассная инфраструктура района, как социальная, так и коммерческая. «ИT-специалистам крайне важно, чтобы все необходимое для работы и отдыха находилось в шаговой доступности - без надобности выезжать за пределы жилого комплекса. Поэтому фокус внимания ИT-работников при выборе нового жилья сконцентрирован на объектах с продуманной концепцией для жизни и досуга, а популярность «удаленки» сохраняет эту категорию в числе ключевых покупателей жилья бизнес- и премиум-классов», — сказал Антон Винер.