«Рейтинг Рунета»: бюджет на диджитал-проекты в отрасли недвижимости больше на 4%, чем в среднем по рынку

Сервис «Рейтинг Рунета», специализирующийся на подборе диджитал-подрядчиков, провел исследование рынка цифровых услуг для компаний сегмента недвижимость. В рамках анализа были изучены состав, стоимость и длительность проектов в пяти основных направлениях: «Разработка и интеграция цифровых продуктов», «Брендинг и дизайн», «Реклама и трафик», «Коммуникации» и «Аутстаффинг». Оказалось, что на одного заказчика из этой отрасли приходится на 4% больше затрат на диджитал- и маркетинговые услуги, чем в среднем по рынку. Об этом CNews сообщили представители «Рейтинга Рунета».

В исследование вошли данные по 6,2 тыс. проектам, реализованным для 3,59 заказчиков. В 2023–2024 гг. совокупные затраты на услуги составили 11,5 млрд руб. — 6,5% от общих затрат во всех отраслях. При расчетах учитывалась исключительно выручка подрядчиков за оказанные услуги, без включения «транзитных платежей», таких как рекламные бюджеты или оплата лицензий.

Анализ показал, что средние затраты на диджитал- и маркетинговые услуги у одного клиента рынка недвижимости на 4% превышают средние показатели по всему рынку.

В исследуемой отрасли динамика роста бюджетов в 2024 г. к 2023 г. почти равна общерыночной: +28% в отрасли против +29% по рынку. Однако в этой отрасли заказчиков, относящихся к крупному бизнесу, на 32% меньше, чем в среднем по рынку.

Средний чек с одного заказчика вырос во всех сегментах: в «Разработке и интеграции» — с 203 тыс. руб. до 267 тыс. руб.; в «Брендинге и дизайне» — с 258 тыс. руб. до 300 тыс. руб.; в «Рекламе и трафике» — с 270 тыс. руб. до 311 тыс. руб.; в «Коммуникациях» — с 364 тыс. руб. в 2023 г. до 437 тыс. руб. в 2024 г. Значительный рост средней стоимости услуг был в сегменте «Аутстаффинг» — с 1,16 млн руб. в 2023 г. до 1,78 млн руб. в 2024.

Самые востребованные категории услуг среди компаний рынка недвижимости в 2023–2024 гг.

Создание сайтов и веб-сервисов — 1,5 тыс. заказчиков (42% от всех клиентов), расходы на эту категорию составили 3 млрд руб. (27% от всего бюджета отрасли), количество проектов — 2,18.



Контекстная реклама — 1,18 тыс. заказчика (33%), расходы на услуги — 2,6 млрд руб. (23%), 1,54 тыс. проектов.

SEO — 718 заказчиков (20%), расходы на услуги — 730 млн руб. (6%), 805 проектов.

Таргетированная реклама — 599 заказчиков (17%), расходы — 697 млн руб. (6%), 799 проектов.

Графический дизайн — 359 заказчиков (10%), расходы на услуги — 483 млн руб. (4%), 658 проектов.

Лидеры по объемам заказов

Компании, занимающиеся строительством и проектированием — 1,21 тыс. заказчиков, 1,86 тыс. проектов на 2,1 млрд руб.

Компании из сферы «Новостройки» — 1,05 тыс. заказчиков, 2,17 тыс. проекта на 3,9 млрд руб.

Компании, занимающиеся продажей недвижимости — 1,02 тыс. заказчиков, 1,95 тыс. проекта на 3,7 млрд руб.

Компании, занимающиеся арендой недвижимости — 312 заказчиков, 391 проект на 1,1 млрд руб.

Компании, предоставляющие услуги и консалтинг — 254 заказчика, 322 проекта на 493 млн руб.

«Мы ожидаем в 2025 г. рост бюджетов в сегменте недвижимости на 10%. Такие индикаторы, как распроданность квартир и производство цемента, указывают на стагнацию продаж. А это значит, что конкуренция за платежеспособный спрос обостряется, однако далеко не все игроки смогут позволить себе значительные инвестиции в эту борьбу», — сказал Анатолий Денисов, операционный директор «Рейтинга Рунета».

В исследование вошли данные, полученные при подготовке 34 рейтингов 2025 г., в том числе девять не имеющих аналогов на рынке. В рейтингах сформировано 8,4 тыс. аналитических срезов, показывающих специализацию участников на разных услугах, отраслях, типах продуктов и так далее.