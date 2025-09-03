Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Госархив Подмосковья будет выдавать архивные справки БТИ

Теперь справки о собственности и об инвентаризационной стоимости на объекты недвижимости Московской области по состоянию на 1 января 1998 г. можно получить в рамках услуги «Выдача архивных справок госархивом Московской области». Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Раньше поиск сведений о недвижимости до 1998 г. нередко превращался в путаницу: люди искали справки в архиве, хотя они были в БТИ. Получали отказ и начинали все сначала. Теперь Госархив Подмосковья начал предоставлять архивные справки о собственности и инвентаризационной стоимости, что значительно упростило процесс получения необходимых документов. В поисковой строке на регпортале нужно просто ввести "архив" – и сразу найдете нужную услугу», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Архивные сведения БТИ могут понадобиться при постановке в очередь на жилье или земельный участок, для оформления приватизации, регистрации права собственности, продажи или покупки недвижимости, оформления наследства и в других случаях.

Борис Павлов, СПАО «Ингосстрах»: Защита файлообмена обусловлена нашей ответственностью перед клиентом
бизнес

Чтобы получить нужный документ, необходимо авторизоваться на регпортале через ЕСИА и в услуге «Выдача архивных справок госархивом Московской области» и указать цель запроса «Предоставление сведений о наличии/отсутствии права собственности на объекты недвижимости по состоянию на 01.01.1998» или «Справка об инвентаризационной стоимости объекта недвижимости». Затем нужно заполнить электронную форму и прикрепить документ, подтверждающий право собственности.

Готовая справка поступит в личный кабинет заявителя.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Программное обеспечение «Турбо» получило сертификат ФСТЭК России

SAP инвестирует 20 млрд евро в свое «суверенное облако»

Управление проектами

Огромная дыра зияет в безопасности многих стран. Россия не исключение

Константин Липаткин, inSales: Уровень зрелости подходов к информационной безопасности в ИТ-сфере в России крайне неоднороден

По примеру России одна из самых богатых стран мира запрещает ученикам использовать в школе смартфоны

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: