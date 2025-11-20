Разделы

ИТ в банках
|

Сбербанк реализовал оплату по QR-коду во Вьетнаме

Теперь россияне смогут оплатить по QR-коду за товары и услуги в магазинах, гостиницах, ресторанах и других местах во Вьетнаме. Сервис доступен уже более чем в миллионе торговых точек в разных городах страны. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Для оплаты достаточно открыть приложение «Сбербанк Онлайн», отсканировать

QR-код на кассе и подтвердить оплату. Конвертация из рублей в вьетнамский донг произойдет автоматически и будет отображена покупателю перед подтверждением оплаты.

Кроме Вьетнама, Сбербанк реализовал сервис оплаты по QR-коду для российских туристов еще в семи зарубежных странах.

