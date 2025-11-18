Разделы

На маркетплейсе ОСАГО Сбербанка водители экономят в среднем 20% от стоимости полиса

При оформлении договора ОСАГО на маркетплейсе Сбербанка автовладельцы экономят в среднем 1,3 тыс. руб., заявил президент Сбербанка Герман Греф. Таким образом при средней стоимости ОСАГО в размере 5,8 тыс. руб. экономия составляет около 20%. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Как отметил Герман Греф, маркетплейсом Сбербанка по ОСАГО пользуются миллионы автовладельцев. «Там можно выбрать лучшие условия на рынке, мы не промотируем только себя. Мы встраиваемся в конкурентное поле и стараемся предлагать лучшие условия», — сказал глава Сбербанка.

На маркетплейсе Сбербанка по ОСАГО водители могут сравнить предложения от 15 страховых компаний, включая «СберСтрахование». Оформление договора занимает всего несколько минут.

