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Цифровизация ИТ в банках
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Москвичи смогут оплачивать улыбкой курьерскую доставку или обед в ресторане

С 2023 г. Сбербанк начал активно внедрять новейшие платежные терминалы с возможностью приема оплаты по биометрии. Терминалы пользуются популярностью как у покупателей, так и у собственников бизнеса. Сегодня в столице установлено уже 70 тыс. таких устройств. Оплата с помощью биометрии работает во многих торговых центрах, супермаркетах, магазинах электроники и кафе. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Если первые модели POS-терминалов для оплаты покупок улыбкой предполагают фиксированное место размещения устройства, например, за стойкой на кассе, то новые смарт-терминалы уже не привязаны к конкретному месту. Это компактное устройство можно использовать мобильно. Терминал подходит и ресторанному бизнесу – для официантов, и тем, кто принимает платежи на выезде – курьерским службам, интернет-магазинам, магазинам с доставкой.

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Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка: «Инновационный метод оплаты улыбкой теперь можно использовать при расчетах с курьерами, а также в кафе и ресторанах - не только на кассе, но и при оплате заказа за столиком. Для «Сбера» и партнеров это новая ступень на пути к совершенствованию современных методов платежей, а для покупателей — уникальная возможность удобно и безопасно оплачивать покупки без карты или телефона».

Оплачивать улыбкой могут все клиенты Сбербанка. Чтобы подключить сервис «Оплата улыбкой» в приложении «Сбербанк Онлайн», нужно выбрать платежную карту и создать код безопасности, который может понадобиться для подтверждения покупок. Проще всего это сделать, если сказать виртуальному ассистенту «Сбербанк Онлайн» «Оплата улыбкой» и далее следовать инструкции.

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